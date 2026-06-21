Bautista Damiani ratificó su gran momento en el TC Pista al quedarse con la final disputada este domingo en el Autódromo Ciudad de Rafaela. El piloto del Canning Motorsports condujo con autoridad el Chevrolet Camaro y consiguió su segunda victoria de la temporada, resultado que le permite consolidarse al frente del campeonato.
Damiani dominó en Rafaela y estiró la ventaja en el campeonato
El piloto del Canning Motorsports logró su segunda victoria del año, consolidando su liderazgo en el campeonato con un manejo impecable.
La actividad del domingo había comenzado con las series clasificatorias. Juan Sebastián Gallo se quedó con la primera batería a bordo de su Ford Mustang, mientras que Bautista Damiani hizo lo propio en la segunda con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsports.
El líder del campeonato, además, registró la serie más rápida de la mañana, lo que le permitió asegurarse el mejor lugar de partida para la final.
Ya en la carrera decisiva, Damiani logró controlar desde la largada los intentos de ataque de Gallo y mantuvo el liderazgo sin sobresaltos. Detrás, una de las incidencias se produjo en los primeros metros cuando Benjamín Ochoa debió devolverle la posición a Eugenio Provens tras recortar la chicana.
Con un ritmo sólido y constante, el piloto bonaerense fue construyendo una diferencia que terminó siendo decisiva. Al cruzar la bandera a cuadros aventajó por más de cinco segundos a Gallo, que completó una destacada actuación con el Ford Mustang de su propia estructura. El cordobés Eugenio Provens, con la Dodge del Galarza Racing, completó el podio.
Más atrás finalizaron Benjamín Ochoa en la cuarta posición y Manuel Borgert en el quinto lugar. El top diez lo completaron Nicanor Santilli Pazos, Benjamín Anton, Santiago Biagi, Faustino Cifre y Lucas Guerra.
Tras la carrera, Damiani expresó toda su emoción por conquistar una de las competencias más especiales del calendario.
“Es el sueño del pibe ganar en Rafaela, frente a todo el público. Estoy muy contento y agradecido con todos. Es una carrera que uno siempre quiere ganar y experimentar. El año pasado no vinimos y pensaba en las ganas que tenía de correr acá. Lo mejor del auto fue el ritmo; trabajamos mucho en los frenos para la final”, señaló el vencedor.
Con este resultado, Damiani lidera el campeonato con 266 puntos. Nicanor Santilli Pazos se mantiene como escolta con 234,5 unidades, mientras que Santiago Biagi ocupa el tercer puesto con 233.
La próxima fecha del TC Pista se disputará el 11 y 12 de julio en Posadas, escenario de la octava cita de la temporada y antepenúltima de la etapa regular.