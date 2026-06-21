La Carrera de los Millones dejó mucho más que una victoria en el regreso del Turismo Carretera a Rafaela. Detrás del podio hubo tres historias distintas, atravesadas por la perseverancia, la confirmación y la emoción.
Tres historias detrás del podio de Rafaela
Aguirre volvió a la victoria después de más de dos años, Canapino ratificó su protagonismo en el campeonato y Dianda celebró el primer podio de su trayectoria en el Turismo Carretera.
La más visible fue la de Valentín Aguirre. El piloto de Arrecifes dominó el fin de semana, ganó la serie más rápida y lideró de punta a punta la final para volver al triunfo después de 31 carreras. Pero detrás del festejo había algo más profundo: la sensación de haber recuperado la competitividad que venía buscando desde hace varias fechas.
“Hace dos o tres carreras que tenemos un auto para estar entre los cinco o entre los diez, pero por una cosa u otra no lo podíamos plasmar”, explicó el ganador. En Rafaela todo salió como esperaba. Aguirre resistió la presión constante de Agustín Canapino y completó una carrera sin errores en uno de los circuitos más exigentes del calendario.
“Tenía que venir muy concentrado. Cada frenaje y cada chicana te obliga a ser muy preciso, más sabiendo quién venía atrás. Traté de no cometer errores y aprovechar el aire limpio para ir adelante”, resumió.
La imagen de la carrera fue justamente esa: Aguirre adelante y Canapino persiguiéndolo durante las 25 vueltas. Sin embargo, el tetracampeón fue el primero en reconocer que nunca tuvo una oportunidad concreta de ataque.
“Me controló en todo momento, manejó muy bien y no se equivocó”, admitió el piloto del Canning Motorsport. Y fue todavía más lejos al valorar la actuación de su rival. “Por la televisión no se nota lo que hizo. Tenernos ahí cerca durante toda la carrera y completar 25 vueltas perfectas en Rafaela es muy difícil. Se merece una gran victoria”, sostuvo.
El segundo puesto le permitió a Canapino seguir sumando fuerte en el campeonato y consolidarse como uno de los protagonistas de la temporada, incluso cargando con el lastre reglamentario que acompaña a los ganadores.
La tercera historia fue la más emotiva. Marco Dianda llegó a Rafaela con la ilusión de seguir creciendo en la categoría y terminó celebrando el primer podio de su carrera en el Turismo Carretera. El cordobés había cruzado la meta detrás de Marcos Landa, pero la exclusión del uruguayo en la revisión técnica le abrió las puertas de un resultado histórico.
La noticia lo sorprendió cuando se dirigía al control técnico. “Me dijeron que fuera a ver qué pasaba y cuando llegué me encontré con que habíamos quedado terceros”, relató todavía incrédulo.
Lejos de hablar de sí mismo, Dianda eligió dedicar el logro al trabajo silencioso del equipo. “Los chicos vienen trabajando muchísimo desde principio de año. Nosotros sabíamos lo bien que estábamos, pero esto es algo tangible, algo que se ve en los resultados y nos potencia”, explicó.
La emoción también tuvo un fuerte componente familiar. En pleno Día del Padre, el festejo se mezcló con abrazos, lágrimas y recuerdos de tantas horas de trabajo en el taller.
“Somos un grupo que vive esto con mucha pasión. Hay chicos que salen de trabajar a las nueve de la noche y vuelven a entrar a las siete de la mañana para que el auto llegue bien a la carrera. Es una locura hermosa”, resumió.
Así, el podio de Rafaela terminó reuniendo tres momentos distintos de una misma historia. El regreso de Aguirre a la victoria, la vigencia de Canapino como referencia de la categoría y el sueño cumplido de Dianda. Tres protagonistas que encontraron en el Templo de la Velocidad motivos diferentes para celebrar.