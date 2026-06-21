La preparación de Santa Fe para los XIII Juegos Suramericanos 2026 sumó un nuevo paso con la llegada de equipamiento deportivo internacional destinado a las competencias de atletismo. En los últimos días arribaron a la capital provincial dos contenedores provenientes de España con materiales que serán utilizados en las pruebas de salto en alto y salto con garrocha.
Llegó a Santa Fe equipamiento internacional para las pruebas de atletismo de los Juegos Suramericanos
Arribaron desde España los primeros contenedores con materiales homologados por la Federación Internacional de Atletismo. Serán utilizados en salto en alto y salto con garrocha.
Se trata de elementos homologados por la Federación Internacional de Atletismo que formarán parte de la renovación integral del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), uno de los escenarios que recibirá competencias entre el 12 y el 26 de septiembre.
Material de nivel internacional
La coordinadora de Logística y Operaciones del Comité Organizador Local, Eugenia Palillo, destacó que se trata de los primeros elementos deportivos adquiridos específicamente para los Juegos.
"Son los primeros materiales y elementos deportivos que llegan a la ciudad de Santa Fe como parte de la inversión que realiza la provincia", explicó. Además, detalló que junto con las colchonetas arribaron grandes cobertores de protección fabricados por Mondo, proveedor oficial de la Federación Internacional de Atletismo.
El equipamiento permitirá adaptar las zonas de caída de acuerdo con los estándares exigidos para competencias internacionales y quedará disponible para futuras actividades una vez concluido el evento.
Un legado para el deporte santafesino
Palillo precisó que este es apenas el primer envío de una serie de materiales que continuarán llegando en los próximos meses para las distintas disciplinas que integran el programa de los Juegos Suramericanos.
Según indicó, el atletismo recibirá un total de cuatro contenedores, mientras que otros equipamientos serán distribuidos entre Rosario y Rafaela para disciplinas como aguas abiertas, levantamiento de pesas y boxeo.
Por su parte, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo, remarcó el valor histórico de la renovación. Recordó que algunos de los elementos que actualmente se utilizan en el CARD datan de los Juegos Cruz del Sur de 1982, cuando fue inaugurada la pista de atletismo.
Inversión y modernización
Las nuevas colchonetas estarán ubicadas en ambas cabeceras del predio atlético y forman parte de la infraestructura de seguridad requerida para las pruebas de salto.
La denominada zona de caída está integrada por módulos individuales de gomaespuma revestidos con lona de poliéster recubierta de PVC. Su diseño incorpora sistemas de absorción de impacto que permiten cumplir con las normativas internacionales vigentes.
La provincia de Santa Fe destina más de 90 millones de dólares a obras y equipamiento vinculados a los Juegos Suramericanos 2026. La inversión incluye instalaciones deportivas, mejoras urbanas y obras de conectividad que quedarán como legado para las ciudades anfitrionas.