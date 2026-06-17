A menos de 90 días del inicio de los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, el Gobierno provincial continúa desplegando actividades educativas y de promoción vinculadas al evento. En ese marco, este miércoles se desarrolló una nueva jornada del programa de Educación Olímpica “Vivamos los Juegos”, que reunió a más de 200 estudiantes en una propuesta de formación, recreación y acercamiento a los valores del deporte.
Rumbo a los Juegos Suramericanos 2026: más de 200 alumnos coparon una jornada olímpica
Bajo el programa "Vivamos los Juegos", estudiantes secundarios y del profesorado participaron de talleres y actividades prácticas. El encuentro contó con el testimonio de los embajadores deportivos Germán Chiaraviglio, Alexis Arnoldt y Bautista Arbizu.
La actividad se llevó a cabo en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) N.º 27 “César S. Vázquez”, en la ciudad de Santa Fe, y contó con la participación de estudiantes de primer año del Profesorado de Educación Física y de alumnos de la Escuela N.º 441 “Victoriano Montes”. Durante la jornada se realizaron charlas, talleres y actividades prácticas vinculadas a distintas disciplinas que integrarán el programa de los Juegos.
El encuentro fue encabezado por el director provincial de Educación Física, Adrián Alurralde, y contó con la presencia de los embajadores deportivos de los Juegos Suramericanos: Germán Chiaraviglio, referente del atletismo argentino; Alexis Arnoldt, representante del taekwondo; y Bautista Arbizu, destacado triatleta santafesino.
Alurralde destacó el alcance que ha tenido el programa en todo el territorio provincial. “Ya superamos los 60.000 participantes en los 19 departamentos de Santa Fe. El objetivo es acercar a los estudiantes a una experiencia única, como serán los Juegos Suramericanos, y transmitirles no solo la dimensión deportiva del evento, sino también su legado, la infraestructura que dejará y los valores olímpicos que promueve”, señaló.
El funcionario también subrayó el trabajo pedagógico que acompaña la iniciativa. “Las guías olímpicas son otro de los materiales que venimos desarrollando desde el Ministerio de Educación, por iniciativa del ministro José Goity, con el propósito de que todos los alumnos de nuestras instituciones puedan formar parte de este proceso”, explicó.
Un legado que quedará para la historia
Por su parte, el exatleta olímpico Germán Chiaraviglio valoró el impacto que tendrá la competencia para la provincia. “Como santafesino, estoy muy feliz por todo lo que está ocurriendo. Los Juegos Suramericanos representan el acontecimiento deportivo más importante de la historia reciente de Santa Fe, pero además generan múltiples beneficios que trascienden la competencia y permanecerán en el tiempo”, afirmó.
Respecto de la actividad con los estudiantes, remarcó la importancia de compartir experiencias con las nuevas generaciones. “Para nosotros es muy valioso poder transmitir lo que hemos vivido en el deporte y ayudar a que los jóvenes comprendan la magnitud de un evento de estas características, para que cuando lleguen los Juegos sepan qué están viendo y qué representa cada disciplina”, expresó.
Finalmente, Chiaraviglio puso el foco en las obras que se ejecutan en la capital provincial para albergar la cita continental. “Quienes recorren la ciudad pueden observar el avance permanente de las obras. Cada estructura que se levanta en el microestadio o en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) simboliza una inversión en el futuro del deporte santafesino. Para mí tiene un valor especial porque es un lugar que forma parte de mi historia personal y de la de muchos deportistas de la provincia”, concluyó.