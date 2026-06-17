En el ISEF

Rumbo a los Juegos Suramericanos 2026: más de 200 alumnos coparon una jornada olímpica

Bajo el programa "Vivamos los Juegos", estudiantes secundarios y del profesorado participaron de talleres y actividades prácticas. El encuentro contó con el testimonio de los embajadores deportivos Germán Chiaraviglio, Alexis Arnoldt y Bautista Arbizu.