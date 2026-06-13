Apoyo pedagógico

Escuelas santafesinas trabajarán el Mundial 2026 y los Juegos Suramericanos con contenidos especiales

La iniciativa articula los contenidos escolares con los Juegos Suramericanos y la Copa Mundial. También incluye materiales para Lenguas Extranjeras y una guía de Educación Olímpica, destinada a estudiantes de nivel primario y secundario, disponibles en formato digital en el Campus Educativo del Ministerio de Educación.