La provincia de Santa Fe ya vive los XIII Juegos Suramericanos 2026 y la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en cada rincón de su territorio y las escuelas no son una excepción. Es que en el marco de la concreción de ambos acontecimientos deportivos, el Ministerio de Educación de Santa Fe diseñó una estrategia pedagógica para que los docentes trabajen con los estudiantes en las aulas a partir de una serie de materiales especiales que vinculan la currícula con propuestas de las dos competencias, sumando además una guía de Educación Olímpica.
Escuelas santafesinas trabajarán el Mundial 2026 y los Juegos Suramericanos con contenidos especiales
La iniciativa articula los contenidos escolares con los Juegos Suramericanos y la Copa Mundial. También incluye materiales para Lenguas Extranjeras y una guía de Educación Olímpica, destinada a estudiantes de nivel primario y secundario, disponibles en formato digital en el Campus Educativo del Ministerio de Educación.
“A partir del impulso del gobernador Maximiliano Pullaro, elaboramos diferentes materiales pedagógicos que se encuentran disponibles de manera digital en el campus educativo para trabajar el Mundial y los Juegos Suramericanos en las escuelas a través de las distintos espacios curriculares como lengua, matemáticas, historia y geografía entre otros”, aseguró el ministro de Educación, José Goity.
En esta línea, explicó que “el objetivo es la participación activa de los estudiantes en la construcción de conocimientos a través de la vinculación con el deporte, los principios mundialistas, el juego limpio, el intercambio cultural y el trabajo en equipo, Estos materiales serán un apoyo para el trabajo docente, promoviendo aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los estudiantes”.
Cabe señalar que, además, se diseñaron cuadernillos para lenguas extranjeras (francés, inglés, alemán, portugués e italiano), que invitan a los estudiantes a crear una mascota escolar asociada a la fauna autóctona de la provincia de Santa Fe asociada a la de la Copa del Mundo. Estos materiales están destinados a docentes y alumnos de nivel primario y secundario con el propósito de ofrecer orientaciones y propuestas didácticas que permitan acompañar el proceso de enseñanza.
Estrategia pegadógica
Los materiales pedagógicos buscan fortalecer la construcción de saberes en el ciclo básico de la educación secundaria y con adaptaciones en el nivel primario (segundo ciclo y séptimo grado) desde un enfoque que promueve la resolución de problemas, el razonamiento lógico y la articulación con situaciones específicas relacionadas con el evento deportivo a nivel mundial.
La propuesta, enmarcada en el programa Vivamos los Juegos Suramericanos en las Escuelas, está pensada para ser abordada de manera transversal a todos los espacios curriculares. Con este objetivo se presentan actividades que favorecen el desarrollo de la interdisciplinariedad con foco en las características de las competencias, los países participantes, sus equipos y jugadores referentes. Se incluyen orientaciones pedagógicas, ejemplos de situaciones problemáticas y sugerencias de recursos didácticos, para facilitar la planificación y la implementación en el aula.
En particular, junto con el cuadernillo del Mundial de Fútbol 2026 hay cinco propuestas de Lenguas Extranjeras denominadas “Del mundo a lo local: diseñamos nuestra mascota mundialista”, que buscan abordar contenidos específicos en Inglés, Italiano, Portugués, Francés y Alemán a partir de un acontecimiento relevante y de interés general como la Copa del Mundo 2026. A lo largo del proyecto se generan oportunidades de aprendizaje en el marco del proceso de elaboración de una producción final. En este caso, el producto es una nueva mascota mundialista representativa de la biodiversidad de la provincia de Santa Fe.
También se suman otras propuestas que incluyen deportes como Atletismo, Balonmano, deportes de Combate, Basquetbol y Natación y una guía de Educación Olímpica, trabajada con el Comité Olímpico Argentino (COA) que apunta a la enseñanza de valores a través del deporte y que está destinada a profesores de Educación Física.
El material está disponible de manera digital en el campus educativo del Ministerio de Educación. Se accede ingresando a https://campuseducativo.santafe.edu.ar/vivamos-los-juegos-en-la-escuela/.
Los partidos de Argentina en las escuelas
En relación a los partidos de la Selección Argentina en la Copa del Mundo y la posibilidad de ver dichos encuentros en la escuelas, Goity afirmó que “el fútbol en general y el Mundial en particular forma parte de nuestra identidad como argentinos y en los establecimientos escolares ya se viene trabajando el Mundial y se van generando distintas estrategias y dispositivos para poder ver los partidos de nuestra selección”, al tiempo que añadió que “no hay aprendizaje más potente que el que se genera en base al interés y al disfrute. Si el Mundial nos atrae y nos genera placer tiene que ser un hecho educativo, lo mismo que el deporte en general. Promovemos que los partidos de Argentina se vean en las escuelas porque se allí se genera comunidad y es una oportunidad para que los chicos aprendan”.