Programa "74 estampillas"

La memoria en palabras: niños de Esperanza enviaron cientos de cartas a veteranos de Malvinas

La iniciativa impulsada por la Municipalidad y el Centro de Veteranos permitió que alumnos de cuarto grado conocieran de primera mano las historias de quienes participaron en la guerra y expresaran sus reflexiones a través de la escritura.