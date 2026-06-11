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Rafaela reconoció el compromiso ambiental de empresas, instituciones y clubes

En el marco de los 10 años del Instituto para el Desarrollo Sustentable, el municipio distinguió a organizaciones que incorporan prácticas ambientales responsables y promueven cambios culturales en la comunidad.

La actividad permitió celebrar una década de trabajo del IDSR junto a la comunidad, reconociendo a quienes decidieron asumir un rol activo frente a los desafíos ambientales actuales.La actividad permitió celebrar una década de trabajo del IDSR junto a la comunidad, reconociendo a quienes decidieron asumir un rol activo frente a los desafíos ambientales actuales.
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La Municipalidad de Rafaela llevó adelante una jornada especial de reconocimiento a empresas, instituciones, organizaciones y clubes de la ciudad que se destacan por incorporar prácticas sustentables en su funcionamiento diario.

La actividad se desarrolló en el marco del décimo aniversario del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) y reunió a referentes de distintos sectores que forman parte de una red de trabajo comprometida con el cuidado del ambiente.

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El encuentro permitió poner en valor una década de políticas públicas orientadas a promover el desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, reconocer a quienes decidieron asumir un rol activo frente a los desafíos ambientales actuales mediante su participación en los programas Instituciones Sustentables 2.0 y Clubes + Sustentables.

Diez años construyendo una agenda ambiental compartida

Durante la actividad, las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado local, las empresas, las organizaciones civiles y las instituciones educativas y deportivas para avanzar en una agenda ambiental que trascienda las acciones individuales.

El intendente Leonardo Viotti resaltó el papel que desempeña el Instituto para el Desarrollo Sustentable en la planificación y promoción de políticas ambientales en la ciudad.

"Es lindo encontrarnos para reconocer el trabajo conjunto que hacemos como sociedad en un tema tan sensible como es el ambiente y la sustentabilidad. Tenemos el Instituto para el Desarrollo Sustentable y quiero reconocer el gran trabajo que hacen liderado por Enrique Soffietti y un gran equipo de personas que le pone mucho trabajo y pasión a lo que hacen", expresó.

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Asimismo, agradeció el compromiso de las organizaciones que participan de los programas impulsados por el municipio y remarcó que la construcción de una ciudad más sustentable requiere del aporte de todos los sectores.

"Gracias a cada uno de ustedes por tomar la decisión, involucrarse y ser parte de esto. Hoy queríamos homenajearlos por el compromiso. En un tema tan sensible como el ambiente y la sustentabilidad, nos requiere a todos trabajando en conjunto", señaló.

Un programa que sigue creciendo

El director del IDSR, Enrique Soffietti, destacó que el reconocimiento busca visibilizar el esfuerzo que realizan instituciones, clubes y empresas para incorporar criterios de sustentabilidad en sus actividades cotidianas.

"Cada acción cuenta y demuestra que el trabajo conjunto es fundamental para construir una ciudad más sostenible", afirmó.

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Actualmente, el Programa Instituciones Sustentables 2.0 cuenta con más de 123 organizaciones adheridas y se ha consolidado como una herramienta de acompañamiento para empresas, comercios e instituciones interesadas en mejorar su desempeño ambiental.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, sostuvo que la iniciativa permite implementar procesos concretos de mejora a través de indicadores, mediciones y planes de acción que generan beneficios tanto para las organizaciones como para toda la comunidad.

Además, destacó que estos programas ayudan a multiplicar buenas prácticas y promover cambios culturales que se trasladan desde los espacios de trabajo hacia los hogares y la vida cotidiana de las personas.

Reconocimientos a quienes lideran el cambio

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de los Sellos Blancos, Azules, Verdes y Dorados, distinciones que reflejan diferentes niveles de avance en materia de gestión ambiental dentro del Programa Instituciones Sustentables.

Las organizaciones distinguidas con el Sello Dorado alcanzaron los mayores estándares de compromiso y desarrollo de acciones sustentables, mientras que los sellos Verde, Azul y Blanco reconocieron distintas etapas de implementación y mejora continua.

Asimismo, se entregaron certificados a dieciséis entidades deportivas que se incorporaron al programa Clubes + Sustentables, una iniciativa que busca acompañar a las instituciones deportivas en la adopción de prácticas responsables vinculadas al uso eficiente de recursos, la gestión de residuos y la educación ambiental.

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Entre los clubes reconocidos se encuentran Atlético de Rafaela, 9 de Julio, Independiente, Ferrocarril del Estado, Almagro, Quilmes, CRAR, Jockey Club, Juventud y otras entidades deportivas de la ciudad.

El ambiente como construcción colectiva

La jornada también incluyó un balance de las acciones desarrolladas durante el último año y la presentación de nuevos desafíos para profundizar el trabajo conjunto entre el municipio y las organizaciones locales.

Además, representantes del Gobierno de Santa Fe expusieron programas vinculados a la transición energética provincial, fortaleciendo la articulación entre los distintos niveles del Estado para impulsar políticas ambientales integrales.

Las experiencias compartidas por empresas y clubes participantes reflejaron cómo la incorporación de hábitos sustentables genera impactos positivos que trascienden las organizaciones y alcanzan a trabajadores, familias, socios y vecinos.

A diez años de la creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Rafaela ratificó su apuesta por un modelo de desarrollo basado en la participación comunitaria, la innovación y el compromiso ambiental.

El reconocimiento a empresas, instituciones y clubes no sólo celebró los avances logrados hasta el momento, sino que también renovó el desafío de seguir construyendo una ciudad cada vez más sostenible para las próximas generaciones.

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