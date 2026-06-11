La Municipalidad de Rafaela llevó adelante una jornada especial de reconocimiento a empresas, instituciones, organizaciones y clubes de la ciudad que se destacan por incorporar prácticas sustentables en su funcionamiento diario.
Rafaela reconoció el compromiso ambiental de empresas, instituciones y clubes
En el marco de los 10 años del Instituto para el Desarrollo Sustentable, el municipio distinguió a organizaciones que incorporan prácticas ambientales responsables y promueven cambios culturales en la comunidad.
La actividad se desarrolló en el marco del décimo aniversario del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) y reunió a referentes de distintos sectores que forman parte de una red de trabajo comprometida con el cuidado del ambiente.
El encuentro permitió poner en valor una década de políticas públicas orientadas a promover el desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, reconocer a quienes decidieron asumir un rol activo frente a los desafíos ambientales actuales mediante su participación en los programas Instituciones Sustentables 2.0 y Clubes + Sustentables.
Diez años construyendo una agenda ambiental compartida
Durante la actividad, las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado local, las empresas, las organizaciones civiles y las instituciones educativas y deportivas para avanzar en una agenda ambiental que trascienda las acciones individuales.
El intendente Leonardo Viotti resaltó el papel que desempeña el Instituto para el Desarrollo Sustentable en la planificación y promoción de políticas ambientales en la ciudad.
"Es lindo encontrarnos para reconocer el trabajo conjunto que hacemos como sociedad en un tema tan sensible como es el ambiente y la sustentabilidad. Tenemos el Instituto para el Desarrollo Sustentable y quiero reconocer el gran trabajo que hacen liderado por Enrique Soffietti y un gran equipo de personas que le pone mucho trabajo y pasión a lo que hacen", expresó.
Asimismo, agradeció el compromiso de las organizaciones que participan de los programas impulsados por el municipio y remarcó que la construcción de una ciudad más sustentable requiere del aporte de todos los sectores.
"Gracias a cada uno de ustedes por tomar la decisión, involucrarse y ser parte de esto. Hoy queríamos homenajearlos por el compromiso. En un tema tan sensible como el ambiente y la sustentabilidad, nos requiere a todos trabajando en conjunto", señaló.
Un programa que sigue creciendo
El director del IDSR, Enrique Soffietti, destacó que el reconocimiento busca visibilizar el esfuerzo que realizan instituciones, clubes y empresas para incorporar criterios de sustentabilidad en sus actividades cotidianas.
"Cada acción cuenta y demuestra que el trabajo conjunto es fundamental para construir una ciudad más sostenible", afirmó.
Actualmente, el Programa Instituciones Sustentables 2.0 cuenta con más de 123 organizaciones adheridas y se ha consolidado como una herramienta de acompañamiento para empresas, comercios e instituciones interesadas en mejorar su desempeño ambiental.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, sostuvo que la iniciativa permite implementar procesos concretos de mejora a través de indicadores, mediciones y planes de acción que generan beneficios tanto para las organizaciones como para toda la comunidad.
Además, destacó que estos programas ayudan a multiplicar buenas prácticas y promover cambios culturales que se trasladan desde los espacios de trabajo hacia los hogares y la vida cotidiana de las personas.
Reconocimientos a quienes lideran el cambio
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de los Sellos Blancos, Azules, Verdes y Dorados, distinciones que reflejan diferentes niveles de avance en materia de gestión ambiental dentro del Programa Instituciones Sustentables.
Las organizaciones distinguidas con el Sello Dorado alcanzaron los mayores estándares de compromiso y desarrollo de acciones sustentables, mientras que los sellos Verde, Azul y Blanco reconocieron distintas etapas de implementación y mejora continua.
Asimismo, se entregaron certificados a dieciséis entidades deportivas que se incorporaron al programa Clubes + Sustentables, una iniciativa que busca acompañar a las instituciones deportivas en la adopción de prácticas responsables vinculadas al uso eficiente de recursos, la gestión de residuos y la educación ambiental.
Entre los clubes reconocidos se encuentran Atlético de Rafaela, 9 de Julio, Independiente, Ferrocarril del Estado, Almagro, Quilmes, CRAR, Jockey Club, Juventud y otras entidades deportivas de la ciudad.
El ambiente como construcción colectiva
La jornada también incluyó un balance de las acciones desarrolladas durante el último año y la presentación de nuevos desafíos para profundizar el trabajo conjunto entre el municipio y las organizaciones locales.
Además, representantes del Gobierno de Santa Fe expusieron programas vinculados a la transición energética provincial, fortaleciendo la articulación entre los distintos niveles del Estado para impulsar políticas ambientales integrales.
Las experiencias compartidas por empresas y clubes participantes reflejaron cómo la incorporación de hábitos sustentables genera impactos positivos que trascienden las organizaciones y alcanzan a trabajadores, familias, socios y vecinos.
A diez años de la creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Rafaela ratificó su apuesta por un modelo de desarrollo basado en la participación comunitaria, la innovación y el compromiso ambiental.
El reconocimiento a empresas, instituciones y clubes no sólo celebró los avances logrados hasta el momento, sino que también renovó el desafío de seguir construyendo una ciudad cada vez más sostenible para las próximas generaciones.