Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.
Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.
San Jerónimo entre Av. Gral López y Monseñor Zaspe (14.00 - 17.00 hs.) Obras de ASSA
Saavedra entre Corrientes y Moreno (09.00 -12.00 hs) Obras de ASSA
Gob. Crespo entre Francia y Saavedra (08.30-12.00 hs) Obras de ASSA
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Mendoza entre Av. Freyre y Urquiza (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón SE REALIZAN TRABAJOS DE TAPADO ABERTURAS EN ASFALTO CALIENTE - EVITAR LA ZONA)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal
25 de Mayo entre Santiago del Estero y Junín (14.00 - 18.00 hs) -Carril afectado oeste y sector estacionamiento-
La Rioja entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (Obras de ASSA.)
Desvíos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Zona afectada: Saavedra entre Corrientes y Moreno (09.00 – 12.00 hs.)
Línea 4 (ida): de recorrido por calle Salta - Urquiza- Av. Gral. López – Saavedra a recorrido habitual
Zona Afectada: San Jerónimo entre Monseñor Zaspe y Av. Gral. López. (14.00 - 17.00 hs.)
Línea 3, 10, 11, 15 y 16 (Ida): De recorrido habitual San Jerónimo - Corrientes - 1 de Mayo – 3 de Febrero a recorrido
Línea 2 (Vuelta): De recorrido habitual San Jerónimo - Corrientes - 1 de Mayo – Av. J.J. Paso a recorrido habitual.
Línea 8 (Ida): De recorrido habitual San Jerónimo - Corrientes - 1 de Mayo – Entre Ríos a recorrido habitual.
Zona afectada: La Rioja entre Av. Freyre y Dr. Zavalla
Línea 18 (ida): De recorrido habitual por calle Salta – San Juan – La Rioja a recorrido habitual.