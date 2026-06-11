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En Vivo Jueves 11 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:41 / Jue. 11.06.2026

Autopista Rosario-Santa Fe

06:41 / Jue. 11.06.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.

San Jerónimo entre  Av. Gral López y Monseñor Zaspe (14.00 - 17.00 hs.) Obras de ASSA

Saavedra entre Corrientes y Moreno (09.00 -12.00 hs) Obras de ASSA

Gob. Crespo entre Francia y Saavedra (08.30-12.00 hs) Obras de ASSA

06:40 / Jue. 11.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Mendoza entre  Av. Freyre y Urquiza (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón SE REALIZAN TRABAJOS DE TAPADO ABERTURAS EN ASFALTO CALIENTE - EVITAR LA ZONA)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal

25 de Mayo entre Santiago del Estero y Junín (14.00 - 18.00 hs) -Carril afectado oeste y sector estacionamiento-

La Rioja entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (Obras de ASSA.)

06:40 / Jue. 11.06.2026

Desvíos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Zona afectada: Saavedra entre Corrientes y Moreno (09.00 – 12.00 hs.)

Línea 4 (ida): de recorrido por calle Salta - Urquiza- Av. Gral. López – Saavedra  a recorrido habitual

Zona Afectada: San Jerónimo entre Monseñor Zaspe y Av. Gral. López. (14.00 - 17.00 hs.)

Línea 3, 10, 11, 15 y 16 (Ida): De recorrido habitual San Jerónimo - Corrientes - 1 de Mayo – 3 de Febrero a recorrido

Línea 2 (Vuelta): De recorrido habitual San Jerónimo - Corrientes - 1 de Mayo – Av. J.J. Paso a recorrido habitual.

Línea 8 (Ida): De recorrido habitual San Jerónimo - Corrientes - 1 de Mayo – Entre Ríos a recorrido habitual.

Zona afectada: La Rioja entre Av. Freyre y Dr. Zavalla

Línea 18 (ida): De recorrido habitual por calle Salta – San Juan – La Rioja a recorrido habitual.

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#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

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