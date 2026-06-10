Este jueves

Santa Fe celebra el Día del Vecino con propuestas recreativas, vacunación y servicios gratuitos

La jornada tendrá lugar en la plazoleta de la parroquia Santa Rita de Casia y está destinada a promover la participación ciudadana, el acceso a derechos, la convivencia y el fortalecimiento de los vínculos barriales. Habrá feria de emprendedores locales, vacunación gratuita para vecinos, actividades deportivas y recreativas, y un dispositivo del IMUSA para la vacunación y desparasitación de mascotas.