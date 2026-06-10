La Municipalidad de Santa Fe llevará a cabo este jueves 11 de junio, de 10 a 15, una jornada festiva en el marco del Día del Vecino y la Vecina. La actividad tendrá lugar en la plazoleta de la parroquia Santa Rita de Casia, ubicada frente al templo del barrio, en la intersección de Florencio Fernández y Chiclana.
Santa Fe celebra el Día del Vecino con propuestas recreativas, vacunación y servicios gratuitos
La jornada tendrá lugar en la plazoleta de la parroquia Santa Rita de Casia y está destinada a promover la participación ciudadana, el acceso a derechos, la convivencia y el fortalecimiento de los vínculos barriales. Habrá feria de emprendedores locales, vacunación gratuita para vecinos, actividades deportivas y recreativas, y un dispositivo del IMUSA para la vacunación y desparasitación de mascotas.
El evento está destinado a toda la comunidad y busca promover la participación ciudadana, el acceso a derechos, la convivencia y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. La celebración de esta fecha reafirma la identidad local y promueve una ciudadanía más inclusiva, participativa y solidaria, donde el encuentro entre vecinos no solo mejora la calidad de vida, sino que también fortalece la democracia barrial y la confianza entre ciudadanos.
A lo largo de la jornada, distintas áreas municipales y organismos brindarán servicios, asesoramiento y propuestas recreativas y lúdicas. Habrá un stand de vacunación y desparasitación gratuita de mascotas a cargo del IMUSA; un espacio de Ecocanje, donde los vecinos podrán acercar materiales reciclables y llevarse un obsequio a cambio; y un taller de folclore organizado por el área de Innovación Comunitaria Municipal.
Además de las diversas actividades recreativas y deportivas previstas para toda la familia, los vecinos podrán acceder a asesoramiento e información sobre diferentes programas y servicios que brindan las áreas de Género, Niñez y Personas Mayores, así como la Dirección de Derechos Ciudadanos, el Tribunal de Faltas y la Oficina de Empleo, que además recepcionará currículums vitae.
#ModoVacuna
La Municipalidad continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. En esta oportunidad, el dispositivo de vacunación estará presente de 10 a 15 en la plazoleta de la parroquia Santa Rita de Casia.
La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir las dosis correspondientes contra la gripe y la neumonía. También se aplicará la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida y anticiparse a la circulación del virus durante la temporada invernal.
¿Por qué se celebra el Día del Vecino?
Cada 11 de junio se celebra en Argentina el Día del Vecino y la Vecina, una fecha que busca destacar la importancia de la convivencia, la solidaridad y la participación comunitaria. La conmemoración tuvo su origen en la Ciudad de Buenos Aires en 1959, con el propósito de fortalecer los vínculos entre quienes comparten un mismo barrio y promover el compromiso ciudadano en la construcción de comunidades más unidas, inclusivas y participativas.
En este sentido, la jornada organizada por la Municipalidad de Santa Fe invita a revalorizar el encuentro entre vecinos, el cuidado del espacio común y la participación activa como herramientas fundamentales para construir una ciudad más integrada y solidaria.