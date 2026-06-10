Refacción de la fachada

Una subasta de cuadros buscará reunir fondos para continuar la obra de la Iglesia La Salette de Santa Fe

La comunidad podrá participar en la subasta de arte para apoyar la restauración del edificio religioso. Hay alrededor de 30 piezas, entre ellas, dos esculturas. Una docena de cuadros los donó una familia, de su colección privada, y el resto colaboradores y los propios artistas santafesinos.