La parroquia Nuestra Señora de La Salette realizará el próximo viernes una subasta de obras de arte con el objetivo de recaudar fondos para continuar con la restauración de la fachada de uno de los templos más emblemáticos de la ciudad de Santa Fe. La actividad se desarrollará en el salón parroquial, ubicado junto a la iglesia de calle Sarmiento 3927, y estará abierta a toda la comunidad.
Una subasta de cuadros buscará reunir fondos para continuar la obra de la Iglesia La Salette de Santa Fe
La comunidad podrá participar en la subasta de arte para apoyar la restauración del edificio religioso. Hay alrededor de 30 piezas, entre ellas, dos esculturas. Una docena de cuadros los donó una familia, de su colección privada, y el resto colaboradores y los propios artistas santafesinos.
“El viernes a las 18.30 se abre el salón y a las 19, comenzaría la subasta", explicó el párroco Diego Gatti en diálogo con El Litoral. El evento contará con la participación de dos profesionales del Colegio de Martilleros, una escribana y también de una curadora del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, quienes supervisarán el proceso.
"Todo el trabajo se hizo bien y con todas las garantías correspondientes", destacó el sacerdote, al explicar que las obras permanecerán resguardadas y se exhibirán de manera individual a medida que sean ofrecidas al público. Antes, estarán expuestas para que los interesados puedan observarlas de cerca.
La colección reúne alrededor de 30 piezas, entre pinturas y esculturas, donadas por familias y por los propios artistas que decidieron colaborar con la restauración del templo. Entre los autores figuran nombres reconocidos de la plástica argentina y santafesina como Vaccarezza, Falcón, Lorea, Lafranconi, Puccinelli, Guastavino, Leiva, Salat, Alonso, Pérez, Roa, López, Martínez Ramseyer, Gudulich, Corte y Bereterbide.
"Hay obras y autores muy importantes", remarcó Gatti. Según remarcó, la muestra incluye distintas expresiones artísticas, desde arte figurativo hasta producciones abstractas, realizadas con técnicas diversas como óleo sobre tela, acuarela, tinta y crayón.
Cómo surgió la idea
La iniciativa se originó a partir de una familia vinculada a la parroquia que decidió donar 12 cuadros de su colección. "Nos dijeron que tenían esos cuadros y que querían colaborar con la obra de la iglesia. Después se enteraron otras personas y nos fueron consiguiendo más obras. También hubo artistas cercanos a la parroquia que quisieron sumarse”, relató el párroco.
Las bases de las obras fueron fijadas por la curadora de arte y arrancarán desde valores accesibles. "Hay cuadros con bases de 40 mil y 60 mil pesos, depende de cada obra. Y a partir de ahí comenzará el trabajo de los martilleros", indicó.
Los fondos obtenidos serán destinados a continuar la restauración de la fachada del edificio, cuyos trabajos avanzan desde hace meses gracias a la denominada campaña del "cuadradito", mediante la cual vecinos y feligreses aportan dinero para financiar las obras.
"Ya estamos cerca de los 40 millones de pesos que costaba esta etapa y prácticamente se cubrió", señaló Gatti. Sin embargo, advirtió que durante los trabajos aparecieron problemas estructurales no previstos.
"Es como una casa: uno empieza una cosa y después aparecen otras. Tuvimos que impermeabilizar sectores del alero que estaban agrietados, colocar rejas antipalomas y hacer reparaciones que no estaban contempladas originalmente", explicó.
Avances de la obra
Actualmente se completó el revestimiento de la fachada de ladrillos vistos de una de las torres laterales y de parte central baja del templo. También se avanzó en el alero, el cielo raso y la iluminación. Resta la colocación de material de frente de la segunda torre -que ya está con el revoque nuevo-, la parte alta del sector central de la fachada -donde se limpiará toda la suciedad con hidrolavadora para después completar con el revestimiento- y colocar los pisos de la escalera principal.
"Si la recaudación acompaña podremos completar esta etapa y seguir avanzando. Dependerá de cuánto se logre reunir", sostuvo.
El sacerdote invitó a participar tanto a coleccionistas como a vecinos interesados en colaborar con la preservación del patrimonio religioso y arquitectónico de la ciudad. "Es una linda oportunidad para tener un cuadro de muy buenos autores y, al mismo tiempo, ayudar a la parroquia. Está abierto a todos", afirmó.
La expectativa es que la convocatoria permita sumar nuevos recursos para una obra que aún demandará importantes inversiones. Más adelante, la idea es continuar con la restauración del techo de losa del templo, afectado por filtraciones y el desgaste acumulado tras más de ocho décadas de exposición al clima santafesino. “Eso es para otra etapa”, dijo el sacerdote.
La historia del templo
La Iglesia “Nuestra Señora de La Salette”, ubicada en Sarmiento 3927, se destaca por su imponente torre campanario de 62 metros de altura, una de las más elevadas entre los templos santafesinos, y por la gigantesca imagen de Cristo que corona su estructura.
Su historia está estrechamente ligada al sacerdote polaco José Paprocki, fundador de la parroquia y párroco entre 1939 y 1975. Llegado al país junto a los Misioneros de la Virgen de La Salette, congregación nacida en Francia y establecida en Argentina tras el Congreso Eucarístico Internacional de 1934, impulsó la construcción del complejo cuando Candioti Norte aún marcaba el límite urbano de Santa Fe.
Paprocki también desarrolló mecanismos innovadores para financiar la construcción. Compró terrenos en Monte Vera, los loteó y destinó lo recaudado a las obras parroquiales, contribuyendo además al nacimiento del barrio que hoy lleva su nombre en esa localidad.
Con el paso de los años, las inundaciones y las altas napas obligaron a resignificar la cripta -inaugurada en 1946-, que dejó de funcionar exclusivamente como espacio litúrgico para transformarse en salón de actividades culturales, como encuentros corales, ya que su acústica está preparada para este tipo de interpretaciones.