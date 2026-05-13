“La Selección de Dios”: los espectaculares murales que se pintan en una iglesia de Santa Fe

El pincel de Hugo Lazzarini retrata hace meses a santos y figuras del catolicismo. “Que cada uno encuentre en ellos el reflejo ideal para imitarlos”, dijo el arquitecto y artista. “Son obras que elevan el espíritu”, afirmó el padre Olidio Panigo párroco del lugar.

La cuasi parroquia Santa María junto a la Cruz de la ciudad de Santa Fe, dejó de ser solamente un espacio de encuentro religioso para convertirse también en un escenario artístico y espiritual que emociona a vecinos y visitantes. Allí, enormes murales pintados por el arquitecto y artista Hugo Lazzarini transforman las paredes del templo en una experiencia visual que invita a la contemplación.

Las obras, que incluyen escenas bíblicas, imágenes del Gólgota y un impactante mural de 50 santos, avanzan desde hace meses bajo la mirada cotidiana de la comunidad de Altos del Valle. El proyecto nació de una propuesta inesperada y hoy despierta admiración entre quienes llegan al lugar.

Arte y fe se unen en las paredes de la cuasi parroquia. Foto: Fernando Nicola

“Son obras que elevan el espíritu y ese es el sentido que tiene el arte religioso”, expresó el padre Olidio Panigo, impulsor de la iniciativa junto al artista. Para el sacerdote, las pinturas tienen la capacidad de tocar el corazón de las personas y acercarlas a Dios desde otro lenguaje.

“Uno puede encontrarse con Dios en la Biblia o en los sacramentos, pero también a través de las imágenes. Hay algo en estas obras que renueva espiritualmente”, sostuvo.

Lazzarini pinta los murales que transforman la cuasi parroquia Santa María. Foto: Fernando Nicola

“Las imágenes son el Evangelio de los pobres”

Panigo recordó una frase de Martín Lutero para explicar la fuerza simbólica del proyecto. “Las imágenes son el Evangelio de los pobres”, citó. Y explicó que muchas personas, incluso hoy, encuentran dificultades para comprender determinados textos religiosos, mientras que frente a un mural pueden emocionarse de inmediato.

A sus 77 años, Lazzarini trabaja largas horas sobre andamios de ocho metros. Foto: Fernando Nicola.

“No hay persona que quede indiferente. Todos los que vienen expresan algo hermoso y se llevan una sensación espiritual muy fuerte”, afirmó.

La propuesta sorprendió incluso al propio sacerdote. “Me tomó por sorpresa. Lo primero que hice fue consultarlo con la comunidad porque cambiaba completamente la fisonomía del templo”, recordó.

La historia de la Virgen María también forma parte de los nuevos murales. Foto: Fernando Nicola.

La aceptación fue inmediata. Tras el primer mural, la confianza en el artista creció y comenzaron nuevas etapas de pintura. “Cada vez que entro y veo cómo avanza la obra, siento alegría. Verlo trabajar también eleva el espíritu”, aseguró.

La cuasi parroquia Santa María suma arte sacro y emoción para toda la comunidad. Foto: Fernando Nicola

El padre destacó además el enorme gesto solidario de Lazzarini, quien realiza el trabajo sin cobrar honorarios. “Es un acto de generosidad muy grande para con la comunidad”, señaló.

El proyecto artístico nació como una propuesta comunitaria y espiritual. Foto: Fernando Nicola.

Un diálogo con Dios entre pinceles y andamios

A sus 77 años, Hugo Lazzarini pasa largas jornadas arriba de andamios de casi ocho metros de altura. Allí, en silencio, pinta desde las primeras horas de la mañana hasta entrada la tarde.

“El mayor desafío es subir y bajar ocho o nueve veces por día”, contó entre risas. Sin embargo, explicó que la experiencia va mucho más allá del esfuerzo físico.

Los colores y figuras religiosas renovaron la imagen interior del templo santafesino. Foto: Fernando Nicola.

“Trabajar solo dentro del templo es un diálogo con el Señor. A través de la oración, del pincel y de la pintura”, relató.

El mural principal demandó cerca de 90 días de trabajo. El de los santos, casi un centenar. Ahora avanza sobre una nueva obra dedicada a la historia de la Virgen María.

El padre Olidio Panigo destacó el impacto espiritual de las obras religiosas. Foto: Fernando Nicola

La selección de los santos fue realizada junto al padre Panigo. “En la Iglesia Católica existen casi 9.000 santos, pero elegimos 50 que pudieran resultar cercanos y atractivos para los fieles”, explicó.

Para el artista, los santos representan modelos humanos posibles. “Fueron personas iguales a nosotros, pero abrazaron el Evangelio y dejaron una huella. La idea es que quienes miren estos murales encuentren inspiración para su vida cotidiana”, dijo.

Vecinos acercan familiares y amigos para mostrar las pinturas. Foto: Fernando Nicola.

Lazzarini reconoció que, entre todas sus obras, estas pinturas ocupan un lugar especial. Aunque gran parte de su carrera está vinculada a la pintura de desnudos y exposiciones internacionales, asegura que este trabajo tiene otra dimensión.

“Esto va a trascender mucho más que un cuadro individual. Por lo espiritual, por el lugar donde está y por la gente que lo vive todos los días”, reflexionó.

El mural de los 50 santos emociona a vecinos y fieles de Altos del Valle. Foto: Fernando Nicola