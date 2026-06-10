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En Vivo Miércoles 10 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:45 / Mié. 10.06.2026

En la ciudad de Rosario

Se encuentra interrumpido el tránsito en calle Dante Alighieri entre Bv. Oroño y Moreno, por siniestro vial.

06:47 / Mié. 10.06.2026

Autopista Rosario - Santa Fe

06:45 / Mié. 10.06.2026

Estado de las rutas

En todo el territorio provincial se presentan con calzadas húmedas por lloviznas y garúas intermitentes, a lo que se suman bancos de niebla que disminuyen la visibilidad. Se recomienda extremar precauciones al transitar.

06:45 / Mié. 10.06.2026

Cortes por intervenciones en vía pública

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.

9 de Julio entre Monseñor Zaspe y Av. Gral. López (07.00-16.00 hs) Obras de ASSA

1ero de Mayo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (14.00 - 16-30 hs.) Obras de ASSA

San Jerónimo entre  Av. Gral López y Monseñor Zaspe (14.00 - 17.00 hs.) Obras de ASSA

San Martín entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre -PEATONAL- (08.30 -12.00 hs)

Saavedra entre Corrientes y Moreno (08.00 -12.00 hs) Obras de ASSA

06:44 / Mié. 10.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Mendoza entre  Av. Freyre y Urquiza (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal

Urquiza intersección con Amenábar (Obras de ASSA.)

06:44 / Mié. 10.06.2026

Desvíos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Zona afectada: 1ero de Mayo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay ( 14.00 - 16-30 hs.)

Línea 1 (ida): de recorrido por calle 1ero de Mayo - Mendoza- San Jerónimo a recorrido habitual

Zona afectada: Saavedra entre Corrientes y Moreno (08.30 – 12.00 hs.)

Línea 4 (ida): de recorrido por calle Salta - Urquiza- Av. Gral. López – Saavedra  a recorrido habitual

Zona Afectada: San Jerónimo entre Monseñor Zaspe y Av. Gral. López. (14.00 - 17.00 hs.)

Línea 3, 10, 11, 15 y 16 (Ida): De recorrido habitual San Jerónimo - Corrientes - 1 de Mayo – 3 de Febrero a recorrido

Línea 2 (Vuelta): De recorrido habitual San Jerónimo - Corrientes - 1 de Mayo – Av. J.J. Paso a recorrido habitual.

Línea 8 (Ida): De recorrido habitual San Jerónimo - Corrientes - 1 de Mayo – Entre Ríos a recorrido habitual.

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