La obra para reemplazar los históricos y precarios puentes peatonales sobre el zanjón central de avenida Aristóbulo del Valle ya está en marcha. Tras años de reclamos vecinales, comenzaron los trabajos de fundación de las estructuras que permitirán mejorar la seguridad de los vecinos que cruzan diariamente entre los barrios Altos del Valle, Nueva Santa Fe, Favaloro y Las Delicias.
Comenzó la construcción de los tres nuevos puentes peatonales sobre Aristóbulo del Valle
Ya se ejecutaron las bases de hormigón de los estribos para las estructuras que reemplazarán a los viejos pasos construidos por vecinos hace más de cuatro décadas. La obra busca mejorar la seguridad de cientos de peatones que cruzan a diario el zanjón central.
Las primeras tareas consistieron en la ejecución de las bases de hormigón armado que sostendrán los nuevos puentes. Según explicó el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad, Eduardo Rudi, “ya se iniciaron las obras de los tres puentes peatonales en el zanjón a cielo abierto. Se avanzó en lo que son las bases de fundación de los estribos de los tres puentes. Son 6 bases que ahora están fraguando”.
El funcionario detalló que, una vez concluida esta etapa, continuará la construcción de los fustes y el montaje de la estructura metálica. “Se están haciendo en talleres todas las tareas de prearmado del puente en lo que respecta a la parte metálica", señaló. Además, estimó que los trabajos demandarán "aproximadamente dos meses y medio”.
También se puede ver ya la colocación de garitas de colectivos nuevas, como la ubicada en Aristóbulo y su intersección con calle La Pampa, en la mano que va de norte a sur.
Estratégicos
Los nuevos puentes estarán ubicados en las intersecciones de Aristóbulo del Valle con La Esmeralda, Los Pinos y Los Cedros, puntos considerados estratégicos por el alto flujo peatonal. El puente de La Esmeralda ya se sacó, mientras que los otros dos -que están ubicados pasando el Cementerio Parque, hacia el norte- aún conservan la estructura vieja.
Cada estructura contará con un ancho útil de 1,50 metros y estará conformada por una combinación de metal y hormigón armado. La estructura principal tendrá vigas metálicas ancladas a los estribos mediante placas de base, mientras que el tablero se ejecutará con una losa de hormigón armado apoyada sobre mini losas premoldeadas. Además, dispondrá de barandas metálicas para mejorar las condiciones de seguridad.
La intervención -que la lleva adelante la empresa Prosaco, adjudicataria de la licitación- también contempla la demarcación de cruces peatonales seguros tipo "cebra", la colocación de reductores de velocidad, nueva cartelería vial y la reubicación de garitas de colectivos.
Un reclamo de décadas
Para los vecinos de Altos del Valle, la obra representa la solución a un problema histórico. El presidente de la vecinal, Jorge Maya, recordó que los actuales puentes fueron construidos hace más de cuatro décadas por habitantes del barrio.
"Hace 40 o 45 años los puentes fueron realizados por un grupo de cinco o seis vecinos que no podían cruzar. Tenían que caminar más de 200 metros para tomar el colectivo. Se pusieron manos a la obra e hicieron los puentes", relató.
Maya valoró el trabajo conjunto entre la vecinal y el municipio para concretar el proyecto. "Estamos muy contentos con el reemplazo de los puentes. Son cientos de personas las que cruzan todos los días para ir a trabajar, a la escuela o a atenderse en centros de salud", sostuvo.
El dirigente también recordó los riesgos que implicaba atravesar las viejas estructuras, especialmente durante las lluvias intensas. "Cuando llovían 100 o 120 milímetros, el agua llegaba hasta el asfalto y sobrepasaba los puentes. Era muy peligroso. Había miedo de que alguien cayera al zanjón", afirmó.
Qué dicen comerciantes y vecinos
La noticia también fue bien recibida por quienes trabajan a diario junto a los puentes que serán reemplazados. Gisela, comerciante que atiende una agencia de quiniela cerca del puente que está en la intersección con Los Pinos, consideró que la obra era necesaria. No obstante, hizo una advertencia: "Me parece muy bien el avance mientras se usen como corresponde, porque por esos puentes tan angostos pasan peatones, bicicletas y motos. Varias veces vi caídas, incluso con las barandas. También madres con chicos en silla de ruedas que tienen que esperar para cruzar", comentó.
Más al norte, en la esquina de Los Cedros, Ana recordó el origen comunitario de las estructuras. "Estos puentes los hicieron los muchachos del barrio para poder cruzar la avenida. Son viejos, angostos y resbaladizos. Este incluso no tiene barandas. Celebro la iniciativa y me gustaría ver una ciclovía, por ejemeplo", señaló.
Por su parte, Lucas, otro comerciante de la zona, pidió que, además de mirar la avenida, se puedan llevar más intervenciones urbanas. "Creo que hace falta también trabajar hacia adentro de Altos del Valle. Hay zanjas a cielo abierto, calles de tierra y todavía faltan servicios como gas natural y cloacas", planteó.