Zona del "zanjón de la muerte"

Comenzó la construcción de los tres nuevos puentes peatonales sobre Aristóbulo del Valle

Ya se ejecutaron las bases de hormigón de los estribos para las estructuras que reemplazarán a los viejos pasos construidos por vecinos hace más de cuatro décadas. La obra busca mejorar la seguridad de cientos de peatones que cruzan a diario el zanjón central.