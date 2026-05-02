La intervención sobre el cantero central de la avenida Aristóbulo del Valle, de la ciudad de Santa Fe, alcanza un 88% de avance y ya muestra su fisonomía casi definitiva en varios tramos. En el sector sur -el más avanzado- incluso se realizaban tareas de terminación como la pintura de las sendas peatonales en los cruces de calle, una señal de que la obra ingresa en su etapa final.
Con un 88% de avance, la obra del cantero central de Aristóbulo del Valle entra en su etapa final
El proyecto en esta avenida clave de la ciudad de Santa Fe, parte del Acuerdo Capital, redefine la movilidad urbana con mejoras en accesibilidad, iluminación y seguridad vial.
El proyecto forma parte del Acuerdo Capital y abarca unas 16 cuadras, en el tramo comprendido entre las avenidas Galicia y Gorriti. La iniciativa apunta a mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y renovar el espacio público en uno de los corredores urbanos más transitados de la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Obras Públicas provincial, los trabajos incluyeron la colocación de mosaico granítico en los senderos peatonales, además de la ejecución de hormigón llaneado y cordón armado en las bicisendas, que acompañan el rediseño integral del cantero central.
En paralelo, se instalaron columnas de iluminación con cuatro luminarias en cruces estratégicos, al tiempo que se realizaron tareas de sembrado, colocación de señalética vertical, rampas y bordillos. Estos trabajos se completaron con operativos de limpieza general, integrando mejoras en accesibilidad, seguridad y estética urbana.
Hacia el norte, el panorama es distinto. Entre Azcuénaga y Gorriti aún se observan cuadras valladas, aunque con un importante grado de avance: ya están colocadas las baldosas y montadas las columnas, a las que solo les restan los artefactos lumínicos. El tramo menos intervenido corresponde a la zona donde se emplazó el obrador de la empresa adjudicataria, a la altura de Alberti.
Una intervención clave
La remodelación de Aristóbulo del Valle se inscribe dentro del programa de obras urbanas impulsado a partir del Acuerdo Capital, una estrategia conjunta entre la provincia y el municipio orientada a recuperar corredores clave y mejorar la infraestructura urbana.
Estas intervenciones no solo apuntan a la puesta en valor del espacio público, sino también a resolver problemas históricos de accesibilidad, ordenar el tránsito y generar entornos más seguros para peatones y ciclistas.
En esa línea, la transformación del cantero central de Aristóbulo se integra a un conjunto de obras que buscan redefinir la movilidad en la ciudad, incorporando criterios de accesibilidad universal, iluminación eficiente y señalización moderna en corredores de alta circulación.
En el sector del zanjón
En paralelo a esta obra, la Municipalidad de Santa Fe ya licitó un plan para adecuar los cruces peatonales sobre Aristóbulo del Valle, en el tramo comprendido entre Alfonsina Storni y Facundo Quiroga -donde está zanjón-, con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad de quienes transitan por la zona.
La intervención prevé la remoción de los cinco puentes peatonales existentes y la construcción de tres nuevas estructuras con un sistema mixto de hormigón y metal. Estas estarán ubicadas en puntos estratégicos del corredor: a la altura de Los Paraísos, Los Cedros, Los Pinos, un paso intermedio entre Valparaíso y Callejón Roca, y en La Esmeralda.
De acuerdo a lo publicado por El Litoral, la iniciativa busca eliminar situaciones de riesgo vinculadas al histórico “zanjón de la muerte” de la avenida, un punto crítico para peatones, y avanzar hacia un esquema de cruces más seguros, accesibles y acordes a la nueva configuración urbana del corredor.