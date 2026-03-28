Acuerdo Capital Santa Fe: mejoras en avenidas 7 Jefes, Aristóbulo, Peñaloza y J.J. Paso

En el marco del Acuerdo Capital, que suscribió el gobernador Maximiliano Pullaro con el intendente Juan Pablo Poletti, el Gobierno Provincial continúa con las tareas de mejoramiento urbano, de manera simultánea, para transformar cuatro de las principales avenidas de la ciudad de Santa Fe: J.J. Paso, Aristóbulo del Valle, Peñaloza y 7 Jefes. Cabe recordar que la Provincia completó la pavimentación completa de calle Larrea, entre Blas Parera y Peñaloza.
Con todos los frentes de obras en marcha, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “a pesar de un contexto económico nacional muy difícil para los argentinos, en la Provincia de Santa Fe el gobernador Pullaro apuesta por un modelo de gestión que con una administración eficiente y transparente de los recursos, avanza sin parar con más de 1.900 obras públicas en todo el territorio santafesino”.
Enrico destacó que Santa Fe avanza con más de 1.900 obras públicas en toda la provincia
“La obra pública, como éstas que estamos trabajando con el intendente Juan Pablo Poletti, hoy sostiene muchísimas fuentes de trabajo para las familias santafesinas. Gran parte del empleo privado en el rubro de la construcción lo sostienen obras provinciales como éstas y lo estamos haciendo en toda la provincia”, señaló el ministro Enrico sobre la decisión del gobernador para apuntalar y fortalecer el ritmo de obras en Santa Fe.
En cuanto a las obras del Acuerdo Capital, el ministro Enrico contó que “estas obras, pensadas con la Municipalidad y financiadas por la Provincia, están pensadas para mejorar la circulación, ordenar el espacio público y resolver problemas pluviales en cada una de las zonas intervenidas. Tenemos distintos niveles de avance y ya hay sectores habilitados para el uso cotidiano de los vecinos”.
J.J. Paso, en su etapa final
Uno de los frentes de trabajo más avanzados es el de la avenida J.J. Paso que ya alcanza un 98 % de ejecución.
Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que, en este tramo, se están completando los últimos detalles como la demarcación de ciclovías, instalación de señalética, colocación de bocas de tormenta y cámaras de acceso para instalaciones eléctricas e intervenciones en intersecciones puntuales para optimizar la circulación del tránsito.
El plan mejora avenidas centrales y la conectividad urbana pese al contexto económico nacional.
Remodelación de Aristóbulo, para el disfrute de la comunidad
En cuanto a los trabajos desarrollados en avenida Aristóbulo del Valle, presentan un 77 % de avance y ya está habilitada gran parte de las cuadras intervenidas. Los vecinos ya disfrutan del nuevo paseo en los frentes terminados donde se incorporaron nuevos espacios peatonales, bicisendas, iluminación, equipamiento urbano y forestación.
Actualmente, las tareas se concentran en el tramo final, consolidando la renovación completa de uno de los principales ejes comerciales de la ciudad. Esta intervención se centra en las últimas cuatro cuadras de la obra, desde la intersección con calle Pavón hasta la intersección con French. Allí se llevan adelante trabajos de apertura de caja, ejecución de cabeceras y cordones, colocación de loseta granítica y ejecución de RDC en veredas.
El Acuerdo Capital impulsa intervenciones simultáneas en arterias estratégicas de Santa Fe.
Conexión clave en el norte de la ciudad
En avenida Peñaloza, la Secretaría de Hábitat y Vivienda continúa con la construcción de la nueva calzada entre Gorriti y Chaco, con un avance superior al 60 % de la obra completa.
Durante las últimas semanas, la empresa a cargo viene trabajando con tareas de movimiento de suelo para colocación de subrasante, trabajos de hormigonado, zanjeo y colocación de bancos y cestos de residuos.
Una Costanera que ya se muestra renovada
En Avenida 7 Jefes, sobre la costanera santafesina, la obra ya alcanza un 45% de avance y se aprecian sectores completamente renovados.
Las primeras cuadras habilitadas cuentan con veredas nuevas, mobiliario urbano, juegos para niños, dársenas de estacionamiento y bicicleteros, consolidando un entorno más accesible y ordenado.
Paralelamente, se desarrollan trabajos en distintos puntos del corredor, incluyendo la pavimentación de nuevos cruces y preparación de bases para veredas y sectores peatonales.