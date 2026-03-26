Ciudad de Santa Fe

Con un 40% ejecutado, el Instituto N° 8 empieza a mostrar su fachada de vidrio

A buen ritmo y con tareas simultáneas, la obra del nuevo edificio avanza hacia su primera mitad. La incorporación de la piel de vidrio en la fachada comienza a definir la imagen final de la construcción. En paralelo, continúan las tareas de albañilería e instalaciones eléctricas.