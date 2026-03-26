Con un 40% ejecutado, el Instituto N° 8 empieza a mostrar su fachada de vidrio
A buen ritmo y con tareas simultáneas, la obra del nuevo edificio avanza hacia su primera mitad. La incorporación de la piel de vidrio en la fachada comienza a definir la imagen final de la construcción. En paralelo, continúan las tareas de albañilería e instalaciones eléctricas.
La nueva construcción ya incorpora elementos clave del diseño, como la piel de vidrio y las divisiones internas. Foto: Fernando Nicola
La construcción del edificio propio del Instituto Superior N° 8 "Almirante Brown", ubicado en la esquina de Güemes y Castellanos, continúa a buen ritmo en la ciudad de Samta Fe y se acerca al 40% de avance. En esta etapa, lo más visible de la obra es la colocación de la piel de vidrio, que es un sistema de fachada continua de aluminio y vidrio, diseñado para recubrir edificios modernos con una estética limpia y transparente.
El secretario de Obras Públicas de la provincia, Marcelo Pascualón, aseguró a El Litoral que los trabajos "vienen bien, en la curva de tiempo prevista, de acuerdo a los planes de trabajo". Y precisó que "en la actualidad la empresa está llevando un avance de casi el 40%, así que viene muy bien".
En ese marco, el funcionario destacó que "se empezaron a colocar las pieles de vidrio, que son un sistema de abertura con doble vidrio hermético en la fachada". Estas tareas comenzaron a ejecutarse recientemente en los niveles superiores -1ro y 2do pisos-, particularmente sobre calle Castellanos.
Comenzó sobre la fachada de calle Castellanos la instalación del sistema de doble vidrio hermético. Foto: Fernando Nicola
"El proyecto contempla dos pieles: la primera, esta piel de vidrio; y otra que va a garantizar confort térmico, conformada por paneles tubulares de aluminio que van a proteger de las inclemencias climáticas y brindar mejores condiciones en el interior de las aulas", aportó Pascualón.
Una "obra priorizada" y "de gran escala"
La construcción se resuelve en un edificio de planta baja y cuatro niveles, más un subsuelo parcial, destinado a espacios técnicos y salas de máquinas. El edificio tendrá 5.510 m2 de superficie cubierta y 700 m2 de galerías. Con inversión del Gobierno provincial, los trabajos para la construcción del nuevo edificio están a cargo de la empresa Cocivial S.A.
El secretario de Obras Públicas remarcó que "esta obra está priorizada por el Gobierno de la Provincia" y destacó que el Ministerio de Educación realizó el relevamiento de necesidades de la institución para el desarrollo del proyecto. El Instituto "Almirante Brown" cuenta con 13 carreras de profesorados -la mayoría de magisterio- y tecnicaturas. Unos 3 mil estudiantes y alrededor de 300 docentes pasan por sus aulas. Hasta ahora funciona en la sede de 25 de Mayo al 3700, compartida con otros establecimientos de nivel primario y secundario.
La obra "avanza a buen ritmo", dijo el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón. Foto: Fernando Nicola
El funcionario subrayó, además, la complejidad del proceso constructivo: "La obra, por su particularidad, prevé que se desarrollen diferentes tipos de trabajo a la vez: mientras se coloca la piel de vidrio, en otros sectores se avanza con pisos, instalaciones o terminaciones".
Según detalló, "en el primer piso ya se empezaron a instalar las tabiquerías que van a conformar cada una de las 40 aulas, mientras que también se avanzan con instalaciones eléctricas, y en algunos sectores se están colocando los mosaicos como terminación final", detalló Pascualón.
En paralelo, ya se montó una grúa para iniciar el ensamblaje de la estructura de la cubierta superior. "Son grandes correas y cabrillas metálicas sobre las que se colocarán paneles de chapa con aislación térmica, que conformarán la cubierta del cuarto piso", explicó.
Una foto del sector de la escalera desde lo alto. Foto: Fernando Nicola
Integración urbana
En cuanto a la integración urbana, el proyecto prioriza la relación con el entorno y el patrimonio cercano. Consultado sobre cómo será la divisoria entre el nuevo edificio y la Casa de la Cultura, Pascualón indicó que "estamos trabajando en eso. No queremos cortar las visuales hacia la casona y buscamos una separación más virtual que física", indicó. Y agregó que el edificio contará con espacios abiertos, galerías y sectores de encuentro que favorecen la vida estudiantil más allá de las aulas.
Además, el acceso principal estará ubicado sobre calle Güemes, con un retiro de la línea municipal para ampliar la vereda y mejorar la circulación. "Se genera una especie de recova y una ampliación del espacio público que brinda mayor comodidad para el ingreso y permanencia de los estudiantes, al igual que el hall que está pensando para eso", concluyó.
En paralelo, ya se montó una grúa para iniciar el ensamblaje de la estructura de la cubierta superior. Foto: Fernando Nicola
En la planta baja se proyecta el espacio principal de acceso y congregación de la comunidad educativa, más las áreas de servicios comunes: mesa de entradas, portería, asistentes y gabinete pedagógico, fotocopiadora, entre otras.
El área pedagógica tendrá 40 aulas comunes y especiales, tal como se preveía en el proyecto anterior, distribuidas en los primeros tres pisos. Habrá 3 tipos de variantes dimensionales: chica, estándar y aula taller, de acuerdo a la cantidad de alumnos que reciben.