La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez dio un nuevo paso en su política de fortalecimiento de los espacios públicos y promoción de la actividad deportiva al concretar la licitación para la construcción de tres nuevos playones polideportivos en distintos sectores de la ciudad.
Más infraestructura para el deporte: construirán tres playones polideportivos en Villa Gobernador Gálvez
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez licitó la construcción de tres playones polideportivos que estarán ubicados en distintos barrios de la ciudad. La obra demandará una inversión superior a los $363 millones y será financiada mediante el Fondo de Asistencia al Deporte.
Las futuras instalaciones estarán ubicadas en las intersecciones de Santa María de Oro y San Lorenzo; Suipacha y Pavón; y Constitución e Intendente Andreu, y demandarán una inversión oficial de $363.770.118,06. Las obras serán financiadas a través del Fondo de Asistencia al Deporte y buscan ampliar las oportunidades de acceso a la práctica deportiva y recreativa para vecinos de todas las edades.
La iniciativa se enmarca en una estrategia sostenida por el municipio para dotar a los barrios de infraestructura comunitaria destinada al deporte, la recreación y la integración social.
Una apuesta a la inclusión y la vida saludable
El intendente Alberto Ricci destacó la importancia de continuar generando espacios públicos de calidad en los distintos barrios de la ciudad y remarcó que la construcción de playones deportivos se ha convertido en una política pública permanente de su gestión.
“Desde que iniciamos la gestión estamos trabajando en el fortalecimiento de los espacios públicos, por eso hemos licitado la construcción de tres nuevos playones polideportivos”, señaló el mandatario.
En ese sentido, recordó que el municipio ya concretó la construcción de trece playones en diferentes sectores de Villa Gobernador Gálvez, lo que permitió ampliar la infraestructura disponible para actividades deportivas, recreativas y comunitarias.
“Ya hemos construido 13 playones en diferentes barrios de la ciudad, y ahora vamos a hacer estos tres nuevos. Es importante mencionar que estas obras se van a ejecutar a través del Fondo de Asistencia al Deporte y que garantizan a todas y todos los vecinos la posibilidad de practicar deportes y realizar actividad física”, agregó Ricci.
Infraestructura para los barrios
Los nuevos playones estarán distribuidos estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de acercar espacios deportivos a una mayor cantidad de vecinos.
Además de fomentar la actividad física y hábitos saludables, este tipo de infraestructura suele convertirse en un punto de encuentro para niños, jóvenes y familias, fortaleciendo los vínculos comunitarios y promoviendo la apropiación de los espacios públicos.
Desde el municipio señalaron que la incorporación de nuevos ámbitos para la práctica deportiva responde a una demanda creciente de los barrios y busca garantizar igualdad de oportunidades en el acceso al deporte y la recreación.
La construcción de estos espacios se suma a otras intervenciones urbanas impulsadas en los últimos años para mejorar la calidad de vida en los distintos sectores de Villa Gobernador Gálvez.
Siete empresas participaron de la licitación
El proceso licitatorio contó con una importante participación empresarial, reflejando el interés que despierta una obra de esta magnitud.
El presupuesto oficial fue fijado en $363.770.118,06 y se presentaron siete firmas oferentes: Dyscon S.A., FTM Construcciones Civiles e Industriales S.R.L., Filippini Noelia María del Luján, Constructora Horizonte S.R.L., Al Servicio S.R.L., Isaac Construcciones S.R.L. y Andar SA Sudamericana.
Del acto de apertura de sobres participaron el secretario de Obras Públicas, Fabián Nallino; el subsecretario de Hacienda, Víctor Lencina; y los concejales Eduardo Bulsicco, Patricia González, Juan Acosta y Pamela Moro.
Una vez adjudicadas las obras y cumplidos los pasos administrativos correspondientes, el municipio prevé iniciar la construcción de los tres nuevos playones, que se sumarán a la red de espacios deportivos ya existentes y ampliarán la infraestructura destinada al desarrollo deportivo y comunitario de Villa Gobernador Gálvez.