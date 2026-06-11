Espacios para la recreación

Más infraestructura para el deporte: construirán tres playones polideportivos en Villa Gobernador Gálvez

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez licitó la construcción de tres playones polideportivos que estarán ubicados en distintos barrios de la ciudad. La obra demandará una inversión superior a los $363 millones y será financiada mediante el Fondo de Asistencia al Deporte.