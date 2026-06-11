El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas por tormentas, lluvias, nevadas y fuertes vientos que afectarán distintos sectores de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Tucumán y Misiones.
Ocho provincias bajo alerta por tormentas y ráfagas intensas este jueves
El SMN advierte sobre fenómenos climáticos adversos en regiones del país, que incluyen lluvias intensas, nevadas persistentes y vientos fuertes, con potenciales riesgos.
El organismo nacional informó que algunas zonas estarán bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 70 milímetros, aunque podrían registrarse montos superiores de manera puntual en algunas localidades.
Lluvias persistentes
El SMN también advirtió por lluvias persistentes en sectores específicos del país. Según el informe, se esperan acumulados de precipitación de entre 15 y 35 milímetros, con posibilidad de que los registros superen esos valores en puntos aislados.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones climáticas.
Nevadas intensas en la Patagonia
El sur de Neuquén, el sudoeste de Chubut y el sudoeste de Santa Cruz estarán afectados por nevadas persistentes de distinta intensidad. En esas regiones se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.
En sectores de meseta, los acumulados rondarán entre 5 y 10 centímetros y no se descarta la presencia de precipitaciones mixtas, con lluvia y nieve.
Por otra parte, el sudoeste de Río Negro y el noroeste de Chubut podrían registrar nevadas fuertes, con acumulados estimados entre 40 y 60 centímetros. En áreas de mayor altura, las condiciones podrían incluir reducción de visibilidad por viento blanco, mientras que en zonas más bajas también podrían combinarse lluvia y nieve.
Fuertes vientos
En Mendoza, principalmente en zonas de alta montaña, se pronosticaron vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 65 kilómetros por hora, además de ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora o incluso superarlos localmente.
En áreas de menor elevación de esa provincia, las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de entre 45 y 55 kilómetros por hora.
A su vez, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz también estarán bajo alerta por intensos vientos del oeste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar o superar los 100 kilómetros por hora.