Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 11 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Moreno, J de Garay, Saavedra y Av. Freyre
08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas
08:00 - 12:00 La Pampa, Callejón Roca, Servando Bayo y Alsina
08:00 - 12:00 Gral. López, Moreno, San Martín y 9 de Julio
08:00 - 12:00 Crespo, 9 de julio, I. Freyre y 4 de Enero
08:00 - 12:00 Grandoli, Ayacucho, Pasaje Roca y Bernard
08:30 - 11:30 Av. Perón, La Paz, Iturraspe y Pasaje Irala
08:30 - 12:30 Tte. Loza, Pasaje Chubut, Menchaca y Negruchos
09:30 - 11:30 Av. Peñaloza, Azopardo, Callejón El Sable y Callejón Roca
11:00 - 14:00 López y Planes, J. del Campillo, Pasaje Irala y Cochabamba
Sauce Viejo
08:00 - 12:00 Richieri, Arenales, Belgrano y Lugones
San José del Rincón
09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Callejón Vega, Callejón Pintos hacia el oeste
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.