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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 11 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa. Archivo.Imagen ilustrativa. Archivo.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Moreno, J de Garay, Saavedra y Av. Freyre

08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas

08:00 - 12:00 La Pampa, Callejón Roca, Servando Bayo y Alsina

08:00 - 12:00 Gral. López, Moreno, San Martín y 9 de Julio

08:00 - 12:00 Crespo, 9 de julio, I. Freyre y 4 de Enero

08:00 - 12:00 Grandoli, Ayacucho, Pasaje Roca y Bernard

08:30 - 11:30 Av. Perón, La Paz, Iturraspe y Pasaje Irala

08:30 - 12:30 Tte. Loza, Pasaje Chubut, Menchaca y Negruchos

09:30 - 11:30 Av. Peñaloza, Azopardo, Callejón El Sable y Callejón Roca

11:00 - 14:00 López y Planes, J. del Campillo, Pasaje Irala y Cochabamba

Sauce Viejo

08:00 - 12:00 Richieri, Arenales, Belgrano y Lugones

San José del Rincón

09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Callejón Vega, Callejón Pintos hacia el oeste

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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