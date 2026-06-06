Inspecciones antifraude

La EPE detectó casi 10 mil conexiones irregulares y recuperó $4.100 millones

Los operativos realizados en Santa Fe durante el primer cuatrimestre alcanzaron una efectividad récord del 31% y permitieron igualar en solo cuatro meses todo lo obtenido a lo largo de 2025. Lo recuperado se reinvierten en obras, modernización de redes y equipamiento para fortalecer la calidad del servicio eléctrico.