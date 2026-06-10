El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos y nevadas que afectarán a distintas regiones del país durante las próximas horas. Las advertencias alcanzan sectores de San Juan, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan fenómenos con capacidad de generar inconvenientes temporales en actividades cotidianas.
Ráfagas intensas y frío extremo: siete provincias bajo alerta este miércoles
Se esperan condiciones adversas en distintas regiones del país, con posibilidad de interrupciones momentáneas y complicaciones en actividades cotidianas por el avance de un sistema meteorológico inestable.
Según el organismo, este nivel de alerta implica la posibilidad de eventos meteorológicos potencialmente peligrosos, con riesgo de daños y alteraciones momentáneas en la rutina diaria.
Fuertes vientos
El aviso por vientos intensos rige para áreas de San Juan, La Rioja, Catamarca, Chubut y Santa Cruz, donde se prevén ráfagas de importante intensidad.
En el caso de Chubut y Santa Cruz, se esperan vientos provenientes del sector oeste con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h. Además, el pronóstico anticipa que durante el viernes el viento cambiará de dirección y rotará hacia el sector sur.
Por otra parte, en San Juan, La Rioja y Catamarca se pronostican vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 65 km/h, acompañados por ráfagas que también podrían superar los 90 km/h en algunos sectores de forma localizada.
Alerta por nevadas
El SMN también emitió una alerta amarilla por nevadas para Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, donde se prevén acumulaciones importantes de nieve.
En Mendoza y San Juan, las nevadas podrían alcanzar intensidad moderada a localmente fuerte, con acumulados estimados entre 10 y 30 centímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos esos valores sean superiores.
En tanto, para Tierra del Fuego se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros. En zonas de meseta, el pronóstico indica registros menores, de entre 5 y 10 centímetros, y la posibilidad de precipitaciones mixtas, con lluvia y nieve.
Qué implica una alerta amarilla
El nivel amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fenómenos que pueden provocar complicaciones puntuales o interrupciones momentáneas de actividades habituales. Ante estas condiciones, se recomienda seguir los reportes oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas donde se esperan ráfagas intensas o acumulación de nieve.