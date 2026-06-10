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Miércoles con neblina y una máxima de 16°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con neblina y una humedad cercana al 100%. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día estable, sin lluvias y con temperaturas frescas.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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La ciudad de Santa Fe amaneció con neblina, alta humedad y visibilidad reducida. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables durante toda la jornada, con cielo mayormente nublado, ausencia de precipitaciones y una temperatura máxima que alcanzará los 16°C.

Las primeras horas del día estuvieron marcadas por la presencia de neblina, una humedad del 99% y una visibilidad reducida a apenas 3 kilómetros. La temperatura mínima registrada fue de 9°C, mientras que el viento sopló leve desde el noreste entre 7 y 12 km/h.

Imagen ilustrativa. Créditos: Manuel FabatiaImagen ilustrativa. Créditos: Manuel Fabatia

Para la tarde, el SMN prevé cielo nublado y una temperatura máxima de 16°C, manteniéndose las condiciones de estabilidad atmosférica y sin probabilidades de lluvias.

Durante la noche, el cielo continuará nublado, con una temperatura cercana a los 14°C y vientos muy débiles del sector sudoeste. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo prácticamente nula.

La jornada se presenta ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda circular con precaución durante las primeras horas debido a los bancos de niebla y la baja visibilidad.

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Pronóstico extendido

Jueves

El jueves se perfila con condiciones similares, aunque con un leve ascenso de temperatura. Se espera una mínima de 10°C y una máxima de 19°C, sin lluvias y con nubosidad variable.

Viernes

Será el día más templado de la semana. El SMN anticipa una mínima de 7°C y una máxima de 20°C, con tiempo estable y sin fenómenos significativos.

Sábado

Para el inicio del fin de semana se prevé un descenso moderado de la temperatura. La mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 16°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO
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