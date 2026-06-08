Avances del plan de recambio

Santa Fe acelera su transformación lumínica: ya cambió más de 2.300 luces y busca llegar al 100% LED en menos de 18 meses

La Municipalidad renovó 2.297 luminarias entre marzo y mayo y prevé instalar otras 2.432 antes de septiembre. La reducción de reclamos vecinales, el ahorro energético y la futura expansión hacia zonas sin alumbrado forman parte de una estrategia que apunta a transformar por completo la red de iluminación pública de la ciudad.