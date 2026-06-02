El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) de la Municipalidad de Santa Fe, nacido en 2008, es el teléfono donde se recepcionan todos los requerimientos ciudadanos en la ciudad capital. El número es 0800-777-5000; funciona las 24 horas todos los días del año y constituye la vía de interacción más usada entre los vecinos y el Estado local.
La cantidad de reclamos que recibió el 0800 del municipio de Santa Fe creció 110%: las razones
También aumentaron las consultas al Sistema de Información Ciudadana (SAC). Argumentan que el mayor requerimiento ciudadano se debe a un mejor funcionamiento de las vías de interacción institucional.
Hay otros accesos a través del sitio web municipal, que se utilizan para realizar trámites de forma más ágil, como por ejemplo para sacar un turno de licencia para conducir o abonar tributos, etcétera. También existe el chat on line que ofrece el portal digital del gobierno local. Pero el 0800 está en el primer lugar del podio.
Hay un dato llamativo, que da cuenta de varias aristas relacionadas con la gobernanza y los modos de interacción entre el Estado municipal, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, y los vecinos de Santa Fe capital: el crecimiento “explosivo” de los reclamos recepcionados en el SAC. También, hubo un aumento de las consultas y las denuncias.
En 2023, la cantidad de reclamos ciudadanos recepcionados -por ejemplo, por un árbol caído, el pedido de limpieza de una boca de tormenta, de un cable cortado, etcétera-, fueron 45.300. Y en 2025, ese número ascendió a 95.286, con lo cual el aumento porcentual en ese período de tres años fue del 110,34%.
Consultas y denuncias
Asimismo, también “explotó” el número de consultas (sobre por ejemplo, cómo proceder ante una determinada situación administrativa). En 2023, se contabilizaron 222 consultas; y en 2024, fueron 1.308: con lo cual, el incremento en términos porcentuales fue de casi 500% (489,19%).
Además, las denuncias -por distintos motivos, como conflictos vecinales, agresiones en la vía pública o acoso callejero, sólo por dar algunos casos posibles-, crecieron en ese trienio un 41%. Y las sugerencias ciudadanas (por mejoras en, por caso, un determinado espacio público) subieron un 54%.
Tomando todas estas instancias (reclamos, consultas, denuncias, sugerencias), el incremento de solicitudes recibidas en el SAC fue del 97,61%, siempre en el comparativo entre 2023 y 2025.
El gobierno local argumenta que el SAC “se posiciona como un dispositivo clave en el vínculo entre población y la Municipalidad, reflejando el grado de consolidación institucional del mecanismo y su legitimación como un canal eficaz para la recepción y gestión de demandas, reclamos y necesidades ciudadanas”.
También puede considerarse, en la intención de buscar otros elementos posibles que expliquen este llamativo incremento de los requerimientos ciudadanos, que se reconfiguraron varios servicios públicos clave, como por ejemplo el alumbrado público.
Ejemplo: si un vecino tiene su cuadra a oscuras una noche, debe llamar al 0800 para dar aviso. Y hay un plazo perentorio de 48 horas para que esa traza lumínica apagada sea puesta en funcionamiento nuevamente: está estipulado por ordenanza. Esto puede explicar también este mayor requerimiento a la línea municipal.
La mirada social sobre la gobernanza
Los datos fueron tomados del informe preliminar Santa Fe Cómo Vamos (SFCV) 2025, elaborado recientemente por la Municipalidad capitalina y la Bolsa de Comercio local, y que compendia estadísticas sobre la mayoría de las esferas de vida de los santafesinos: demografía, empleo, educación, producción, entre otros.
Hay otro elemento interesante que otorga este exhaustivo estudio: según el Observatorio Social de la UNL, a través del Panel de Hogares se analizó la percepción ciudadana sobre los mecanismos institucionales disponibles por parte del gobierno local: es decir, cómo se evalúa el vínculo entre el municipio y la gente.
“En 2025, el 43,8% de los hogares manifestaron que el municipio brinda los espacios o mecanismos necesarios para escuchar y atender sus reclamos o necesidades, mientras que el 48,8% sostiene que no lo hace, y el 7,5% no sabe o no contesta”, aduce el informe.
“En comparación con 2024, se observa una mejora en la percepción positiva, que pasa del 35,9% al 43,8% (7,9 puntos porcentuales más), junto con una leve disminución en la proporción de respuestas negativas, que desciende de 50,4% a 48,8%)”, subraya el estudio.