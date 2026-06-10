Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 10 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Moreno, J. de Garay, Saavedra y Av. Freyre
07:30 - 09:30 J.J. Paso, E. Ríos, San Lorenzo y Urquiza
09:00 - 13:00 Gorriti, 1 de Mayo, 4 de Enero y Matheu
09:30 - 11:30 Av. Peñaloza, Callejón El Sable, Callejón Roca y Azopardo
09:30 - 11:30 Colodrero, Córdoba, Gob. Freyre y Pasaje Beltrán
10:30 - 12:30 Ruta Prov. N1, Mendoza, Los Perales y Las Talas (Colastiné)
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Lubary, Chapeaurouge, Iriondo y Moreno
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.