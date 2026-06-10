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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 10 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Moreno, J. de Garay, Saavedra y Av. Freyre

07:30 - 09:30 J.J. Paso, E. Ríos, San Lorenzo y Urquiza

09:00 - 13:00 Gorriti, 1 de Mayo, 4 de Enero y Matheu

09:30 - 11:30 Av. Peñaloza, Callejón El Sable, Callejón Roca y Azopardo

09:30 - 11:30 Colodrero, Córdoba, Gob. Freyre y Pasaje Beltrán

10:30 - 12:30 Ruta Prov. N1, Mendoza, Los Perales y Las Talas (Colastiné)

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Lubary, Chapeaurouge, Iriondo y Moreno

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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