La ciudad de San Lorenzo avanza con una de las intervenciones urbanas más significativas de los últimos meses sobre calle San Juan, una arteria estratégica que conecta distintos sectores de la ciudad y concentra un importante flujo vehicular diario.
San Lorenzo: avanza la transformación de calle San Juan en un moderno bulevar
La Municipalidad de San Lorenzo está próxima a finalizar la primera etapa de una importante obra de infraestructura sobre calle San Juan, donde se ejecuta la duplicación de la calzada, la repavimentación integral, mejoras hidráulicas y la incorporación de nueva iluminación led. El proyecto busca optimizar la circulación, reforzar la seguridad vial y fortalecer la conexión entre los barrios Mitre, Moreno, el centro de la ciudad y la autopista.
La obra, impulsada por la Municipalidad, contempla la transformación de esta calle en un moderno bulevar mediante la duplicación de la calzada, la repavimentación integral del corredor y la incorporación de infraestructura que permitirá mejorar tanto la circulación como la seguridad vial.
En estos días está próxima a concluir la primera etapa de los trabajos, desarrollada en el tramo comprendido entre Juan Manuel de Rosas y Rucci, donde ya puede apreciarse el avance de las nuevas estructuras viales.
Una transformación integral para una arteria estratégica
La intervención contempla la construcción de una segunda calzada paralela a la existente, permitiendo ampliar la capacidad de circulación en una zona que funciona como uno de los accesos y conexiones más importantes entre los barrios Mitre y Moreno.
Además, se ejecuta la repavimentación completa de la traza, junto con la construcción de cordones de hormigón en ambos laterales y un cantero central de 60 centímetros de ancho que dividirá los sentidos de circulación, aportando mayor ordenamiento vehicular y una imagen urbana renovada.
Según explicaron desde el municipio, la futura configuración de bulevar no sólo contribuirá a agilizar el tránsito, sino también a jerarquizar una vía clave para la movilidad urbana.
Nuevos desagües y mejoras en la infraestructura hidráulica
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la obra hídrica asociada, considerada fundamental para el correcto escurrimiento de las aguas pluviales de la zona.
En este marco se lleva adelante el entubamiento del sistema de desagües que atraviesa el sector. Calle San Juan cumple una función esencial como colectora de los excedentes hídricos provenientes de los barrios Mitre y Moreno, canalizándolos a través del cruce del ferrocarril Belgrano hasta calle Moreno y, posteriormente, hacia el río.
La mejora permitirá optimizar la capacidad de drenaje y brindar una solución más eficiente frente a eventos de lluvias intensas, reduciendo riesgos de anegamientos y mejorando el funcionamiento general de la infraestructura urbana.
Más iluminación y mejor conexión con la autopista
La obra también incluye la potenciación del sistema de alumbrado público mediante tecnología led, una mejora que incrementará la visibilidad nocturna y reforzará las condiciones de seguridad para conductores, ciclistas y peatones.
Durante una recorrida por el sector, el intendente Leonardo Raimundo destacó la importancia de la inversión realizada y el impacto que tendrá en la calidad de vida de los vecinos.
“Esta obra va a hermosear estos dos barrios y va a mejorar la comunicación entre el casco céntrico y la autopista. Es una inversión pública muy importante, de carácter millonario, concretada con recursos y mano de obra municipal”, expresó el mandatario.
Una vez finalizada, la transformación de calle San Juan se convertirá en una de las mejoras urbanas más relevantes de los últimos años en ese sector de la ciudad, favoreciendo la integración barrial, la conectividad y el desarrollo urbano de toda la zona oeste de San Lorenzo.