Sur santafesino

San Lorenzo: avanza la transformación de calle San Juan en un moderno bulevar

La Municipalidad de San Lorenzo está próxima a finalizar la primera etapa de una importante obra de infraestructura sobre calle San Juan, donde se ejecuta la duplicación de la calzada, la repavimentación integral, mejoras hidráulicas y la incorporación de nueva iluminación led. El proyecto busca optimizar la circulación, reforzar la seguridad vial y fortalecer la conexión entre los barrios Mitre, Moreno, el centro de la ciudad y la autopista.