El Centro de Educación Física N° 29 (CEF 29) fue escenario este viernes de una nueva edición de “Santa Fe sobre ruedas”, una propuesta orientada a promover hábitos seguros en el tránsito y reforzar la educación vial desde edades tempranas. La actividad reunió a estudiantes, docentes, organismos provinciales y municipales.
Educación vial: así fue la jornada "Santa Fe sobre ruedas" en el CEF 29
Estudiantes, docentes y organismos públicos participaron de una propuesta para fomentar hábitos seguros, conciencia ciudadana y uso responsable de bicicletas.
La iniciativa contó con la participación de la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo Municipal, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), la Asociación Civil Factor Vial y distintas instituciones educativas del barrio, en un intento por fortalecer la formación ciudadana de niños y adolescentes vinculada al tránsito.
Trabajo conjunto
Durante la actividad, el subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito de la Municipalidad de Santa Fe, Pablo Crippa, remarcó la importancia de sostener políticas públicas integradas y destacó el trabajo articulado que vienen realizando distintos actores.
“En un trabajo integrado que viene realizando la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo de la ciudad y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, más las tres instituciones que hoy nos reciben, tratamos de concientizar y de poner en agenda estos temas que son muy importantes”, expresó.
Crippa recordó además que días atrás se realizaron actividades vinculadas a la seguridad de motociclistas y explicó que el foco ahora estuvo puesto en el uso de la bicicleta. “En esta zona hay muchos alumnos que vienen a la escuela en bicicleta, entonces decidimos que era una buena temática”, señaló.
El funcionario consideró que el cambio cultural puede comenzar desde la infancia y sostuvo: “Estamos convencidos de que la situación puede cambiar cuando empezamos a trabajar, sobre todo con los más pequeños. Hay generaciones que son un poco más difíciles de convencer, pero tenemos muchas esperanzas en el futuro”.
La bicicleta, un vehículo vulnerable
Uno de los ejes principales de la jornada fue la concientización sobre el uso responsable de la bicicleta y los riesgos que enfrentan los ciclistas en la vía pública.
El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, advirtió sobre la fragilidad de quienes se movilizan en vehículos de menor porte. “La bicicleta es un vehículo vulnerable, igual que la moto. Cuando hay un siniestro donde participa alguno siempre se llevan la peor parte porque el cuerpo humano forma parte de la carrocería del vehículo”, explicó.
A la vez, Torres subrayó la necesidad de que también los ciclistas respeten las normas de circulación. “Muchas veces no respetan las señales, andan en contramano y creen que porque una bicicleta no tiene patente pueden hacer cualquier cosa en la vía pública. El tránsito es una construcción colectiva”, afirmó.
El funcionario provincial comparó además el proceso de transformación cultural vial con los cambios sociales en torno al tabaquismo. “Con el tránsito va a pasar lo mismo. Dentro de un tiempo el control social va a exigir que se respeten las sendas peatonales, que se use casco y que las infracciones sean señaladas por el resto de los conductores”, aseguró.
Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Factor Vial, Franco Romanello, insistió en la importancia de incorporar medidas básicas de prevención. “Lo primero que tiene que tener un ciclista es un chaleco refractario, pero también respetar la norma de tránsito”, sostuvo.
Además, valoró el trabajo articulado entre instituciones y organismos. “Venimos luchando hace mucho tiempo todos juntos, todos unidos y me parece que ese es el camino. Estamos trabajando codo a codo para bajar los siniestros viales de manera sostenida”, destacó.
Escuelas y formación ciudadana
La jornada también puso en valor el papel de las instituciones educativas en la enseñanza de hábitos seguros.
La directora del CEF Nº 29, Viviana Baloni, explicó que el proyecto de educación vial lleva cinco años de desarrollo dentro del establecimiento. “Tiene mucho que ver con la educación física porque se trabajan continuamente los valores y la conducta”, indicó.
Desde la Escuela N° 880 Domingo Guzmán Silva, Virginia Saravia destacó el carácter interinstitucional de la actividad y la importancia de enseñar normas de convivencia desde edades tempranas. “Apuntamos a brindarle herramientas a los estudiantes desde la educación del transeúnte”, explicó.
La docente contó además que unos 60 estudiantes participaron de recorridos en bicicleta y caminatas, acompañados por personal municipal y provincial. “Sabemos que somos agentes socializadores muy importantes junto con la familia”, remarcó.
En tanto, el director del Taller de Educación Manual N°171 Soberanía Nacional, Juan Galiano, celebró el cierre del proyecto “Guardián de Camino” y destacó el entusiasmo de los estudiantes. “Hoy está de fiesta la comunidad educativa. Es una alegría ver a los chicos realmente contentos e intentar fomentar ciudadanos con conciencia vial”, expresó.
Galiano también señaló la necesidad de reforzar el uso del casco entre los ciclistas. “No se ve tanta gente con casco. Eso es lo que intentamos fomentar: que ellos entiendan que son peatones, pasajeros y conductores de bicicleta. Queremos colaborar para bajar esa estadística de siniestros”, concluyó.