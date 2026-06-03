Nueva disposición

Cambios en la Revisión Técnica Vehicular a nivel nacional: qué evalúa Santa Fe

El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, explicó que se está evaluando el alcance de la medida en función de la seguridad vial y del esquema vigente en la provincia, que se desarrolla de manera ordenada, con talleres distribuidos en el territorio y controles ya establecidos.