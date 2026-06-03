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Cambios en la Revisión Técnica Vehicular a nivel nacional: qué evalúa Santa Fe

El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, explicó que se está evaluando el alcance de la medida en función de la seguridad vial y del esquema vigente en la provincia, que se desarrolla de manera ordenada, con talleres distribuidos en el territorio y controles ya establecidos.

Santa Fe analiza el impacto de los cambios en la Revisión Técnica Vehicular.Santa Fe analiza el impacto de los cambios en la Revisión Técnica Vehicular.
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El Gobierno nacional modificó el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y habilitó que talleres mecánicos privados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Desde esta semana se abrió la inscripción para que los establecimientos interesados se incorporen a un registro oficial, siempre que cumplan con los requisitos técnicos exigidos.

La medida busca terminar con el esquema concentrado en pocas plantas, ampliar la oferta de prestadores y reducir los tiempos de espera para los conductores. Según la información oficial, los talleres deberán superar controles y auditorías para asegurar los mismos estándares de seguridad que las verificadoras actuales.

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Cambios en el esquema de control

Con la nueva disposición, cualquier taller que cumpla con las condiciones técnicas podrá solicitar su habilitación para realizar la revisión vehicular. El objetivo es ampliar la red de centros disponibles y generar mayor competencia en el sistema.

El sistema de control vehicular sigue bajo revisión.El sistema de control vehicular sigue bajo revisión.

Desde el Gobierno remarcan que el cambio también apunta a facilitar el acceso al trámite obligatorio y mejorar la disponibilidad del servicio en distintas zonas del país, manteniendo los controles de seguridad como eje central del sistema.

En la provincia de Santa Fe, las autoridades confirmaron que aún evalúan si adherirán total o parcialmente a las nuevas disposiciones. El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, explicó a CyD Noticias el alcance de la reglamentación. “Vamos a evaluar qué es lo que más le conviene a los santafesinos, no solo desde lo económico sino desde la seguridad vial”, señaló.

Seguridad, precios y control del sistema

El funcionario planteó dudas sobre el efecto de la desregulación en la calidad del servicio y el control estatal. “¿Si pasan de 28 a 60 talleres no caerá la calidad? ¿Quién va a auditar que la maquinaria funcione bien?”, se preguntó.

Debate por el futuro del esquema de verificación en la provincia.Debate por el futuro del esquema de verificación en la provincia.

También advirtió sobre el impacto económico del nuevo esquema: “Liberar los precios implica que cada uno cobre lo que quiera”, sostuvo al referirse a los cambios introducidos por la normativa nacional.

Finalmente, Torres remarcó que la provincia cuenta con un sistema consolidado: “Hoy tenemos 28 talleres distribuidos geográficamente, no hay prácticamente demoras y el sistema está funcionando bastante bien”.

Evaluación provincial

Desde Santa Fe aclararon que la revisión técnica seguirá siendo obligatoria independientemente de los cambios. “La VTV es obligatoria y va a seguir siendo”, afirmó Torres, al señalar que la falta de revisión es una de las infracciones más frecuentes en las rutas.

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El funcionario también destacó que cualquier decisión provincial será de aplicación obligatoria para los conductores. “Si estas modificaciones mejoran el sistema, las adaptaremos; si representan un retroceso, no las adoptaremos”, concluyó.

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