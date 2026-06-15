A menos de 100 días para el inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) realizó una nueva evaluación técnica del avance de las obras de infraestructura y destacó el ritmo alcanzado por la provincia en la organización del evento multideportivo más importante de su historia.
A menos de 100 días de los Juegos Suramericanos, Odesur destacó las obras y la organización de la provincia
Delegados técnicos internacionales convalidaron la infraestructura y la logística en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Con una inversión que supera los 90 millones de dólares, la competencia continental otorgará plazas para los Panamericanos de Lima 2027.
Días atrás, el director técnico y de desarrollo de Odesur, Fabio Ramírez, encabezó una intensa agenda de trabajo junto a delegados técnicos internacionales de las distintas disciplinas. En total, se llevaron adelante 32 reuniones técnicas destinadas a revisar los aspectos operativos, deportivos y edilicios en las tres ciudades sede: Santa Fe, Rosario y Rafaela.
“El balance es muy positivo. El Comité Organizador ha venido trabajando muy bien”, aseguró Ramírez al término de la visita. Según explicó, los especialistas internacionales analizaron cada uno de los requerimientos reglamentarios de las competencias, validando aspectos fundamentales para el desarrollo de la cita continental.
“Los delegados técnicos internacionales han aprobado los planos, los aspectos operacionales, los escenarios deportivos, el equipamiento, los sistemas de competencia y el juzgamiento. Estas visitas le dan herramientas importantes a la organización para que, cuando lleguen las delegaciones y los equipos, todo esté preparado para desarrollar competencias exitosas”, sostuvo el dirigente de Odesur.
En este sentido, valoró de manera especial el trabajo articulado entre la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y los municipios anfitriones: “Hay una muy buena armonía entre la provincia y las tres subsedes, y eso es vital para un evento de esta magnitud”.
Un evento de nivel continental y olímpico
Ramírez remarcó además la relevancia deportiva que tendrán los Juegos al señalar que 26 disciplinas otorgarán plazas directas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
"Estos Juegos tendrán un nivel técnico muy alto. Habrá campeones olímpicos, mundiales y atletas de enorme jerarquía. Será una gran muestra del desarrollo deportivo de Sudamérica", afirmó.
El legado que quedará en la provincia
Desde el Comité Organizador local, el director de Técnica Deportiva de los Juegos, Aldo Duboe, destacó que el impacto del evento excede ampliamente los ladrillos y el cemento. “Más allá del legado material que representan los escenarios deportivos, existe otro legado muy importante que tiene que ver con el capital humano”, señaló.
En ese sentido, remarcó que la preparación viene permitiendo conformar equipos de trabajo especializados y fortalecer capacidades organizativas que permanecerán en la bota santafesina una vez finalizada la competencia.
“Hace más de 50 años que no se realizaban inversiones de esta magnitud en infraestructura deportiva en la provincia. Pero además estamos construyendo conocimiento, experiencia y equipos de trabajo que son fundamentales para el futuro”, indicó Duboe.
El funcionario explicó que las visitas de los delegados internacionales constituyen una instancia clave en la recta final hacia septiembre. “Ya recibimos a todos los directores técnicos designados por los comités sudamericanos de cada disciplina. Ese trabajo nos permite realizar los ajustes necesarios y garantizar que cada escenario llegue en óptimas condiciones”, concluyó.
Cifras de una inversión histórica
Vale destacar que la Provincia destina más de 90 millones de dólares a las obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026. Esto incluye un financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.
La histórica inversión no solo abarca las instalaciones deportivas propiamente dichas, sino también mejoras urbanas y obras de conectividad destinadas a fortalecer la seguridad vial y optimizar la accesibilidad en los distintos nodos de la provincia.