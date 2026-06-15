Cuenta regresiva

A menos de 100 días de los Juegos Suramericanos, Odesur destacó las obras y la organización de la provincia

Delegados técnicos internacionales convalidaron la infraestructura y la logística en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Con una inversión que supera los 90 millones de dólares, la competencia continental otorgará plazas para los Panamericanos de Lima 2027.