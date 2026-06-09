En la sede del Newell's Old Boys De Santa Fe, en el corazón del populoso barrio Roma de la ciudad capital, fueron presentadas dos iniciativas que serán próximamente enviadas a la Legislatura provincial: se trata del Boleto Deportivo Gratuito y de la Billetera Deportiva Santa Fe.
Boleto Deportivo Gratuito y Billetera para clubes: "doble gambeta" a las adicciones en los menores
La Fundación Centro presentó dos iniciativas que apuntan a atender la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Traslados gratis a centros deportivos -son espacios de contención por excelencia- y una asignación mensual a los clubes, claves.
Ambos proyectos pertenecen al espacio 100% Santafesino y a la Fundación Centro, cuyo referente principal es el ex legislador del espacio y presidente de dicha entidad, Oscar “Cachi” Martínez. Estuvo acompañado por la diputada de su sector político, Verónica Baró Graf, entre otras autoridades.
La finalidad del Boleto Deportivo Gratuito es garantizar los traslados gratuitos de los niños, niñas y adolescentes hacia las instituciones deportivas para que puedan entrenar y asistir a las competencias periódicas.
”Presupuestariamente, este sistema demandará una cuarta parte de la inversión que se efectúa sobre el Boleto Educativo Gratuito, BEG”, dijeron desde la Fundación. Y la Billetera Deportiva Santa Fe se diseñó como una asignación mensual a las entidades deportivas.
“El Estado otorgaría un monto mensual por cada niño, niña o adolescente de entre 4 y 18 años (además de personas con discapacidad) que se registre en el programa dentro de una institución deportiva, el cual cubriría de forma directa el costo de la cuota asociativa”, adujeron luego.
El beneficio alcanzará a familias cuyos ingresos no superen el piso del impuesto a las ganancias. “El universo potencial estimado de la población federada en la provincia se sitúa en 250.000 menores, dentro de un padrón general de 600.000 personas en esa franja etaria”.
Y las entidades deportivas percibirían un reintegro del 30 % hasta un valor máximo de reintegro de 300.000 pesos mensuales. “Este beneficio se destinará a la compra de equipamiento deportivo, materiales de construcción, insumos eléctricos, artículos de limpieza o alimentos necesarios para sostener sus actividades”, añadieron.
Para acceder al beneficio las instituciones deberán realizar una contraprestación, que implica “cumplir con controles sanitarios; garantizar revisiones médicas periódicas, asegurar el acceso equitativo de las mujeres en las disciplinas y dictar de forma sostenida programas internos de prevención de adicciones y trastornos de salud”.
“Pandemia en salud mental”
Martínez atendió a la prensa antes de la charla que brindó para contar los pormenores de estas dos iniciativas a los vecinos que se acercaron al club. “Se busca lograr la accesibilidad universal y gratuita de niños, niñas y adolescentes a las prácticas deportivas”, subrayó.
Luego, puso en contexto las propuestas: “Hoy, estamos atravesados por una ‘pandemia en salud mental’. De acuerdo al relevamiento que realizamos desde la Fundación, en las 87 vecinales de nuestra ciudad, la preocupación social principal son los trastornos de salud mental y las adicciones”.
Además, en los 47 centros de atención primaria de salud (CAPs) “existe una atención insuficiente”, advirtió.
“Dialogamos con los docentes de las 118 escuelas primarias, las 143 escuelas de educación inicial, las 98 secundarias, y de las 18 escuelas técnicas que existen en la ciudad, detectamos que no existen políticas públicas consistentes y eficaces para abordar esta temática”, añadió Martínez.
“Nuestros pibes y pibas están atravesados por la ansiedad, la soledad, las adicciones y la depresión. Pero más allá de la emergencia en salud mental, es necesario preocuparse por la prevención”, apuntó luego.
La prevención
En el aspecto preventivo se insertan el Boleto Deportivo Gratuito y la Billetera Deportiva. “Creemos que a la gran problemática de la salud mental hay que darle una gran solución, la cual está en los clubes, pues no sólo son ámbitos donde se practican deportes, sino que constituyen ‘fábricas’ de comunidad y lugares de educación en valores”.
“La salud mental de nuestros chicos está en el deporte: desde el punto de vista clínico y epidemiológico y psicofísico, permite reducir las ansiedades, mejorar los tiempos de sueño y descanso de los chicos, una mejor alimentación, entre muchas otras ventajas”, adujo luego el referente político.
El problema de las pantallas
Después, reflexionó: “Estamos convencidos de que ese padre hoy preocupado porque ve a un hijo todo el día en la calle; o ese abuelo que ve a su nieto en la habitación encerrado mirando el celular, son conscientes de que con una política pública en salud mental, muchas tendencias a las adicciones se pueden prevenir”.
“Cuando dialogamos con dirigentes de clubes de barrio, nos cuentan que sostener por ejemplo una canchita de fútbol cuesta un millón y medio de pesos; mientras que para atender un chico con un problema de salud mental en el sistema de salud público provincial hay que pagar 3 millones de pesos”, enfatizó Martínez.
En la Legislatura
-¿Ambos proyectos serán ingresados en la Legislatura provincial?, consultó El Litoral a Martínez.
-Sí, y por eso hoy, independientemente de los integrantes de Fundación Centro, está con nosotros la diputada Verónica Baró Graf, que es del espacio 100% Santafesino, y con quien hemos trabajado intensamente en la presentación de esta propuesta.
La verdad es que tengo esperanza, porque hay un gobierno que, aunque sea en un evento deportivo (Odesur 2026), está invirtiendo recursos; y creo que en materia de salud y de desarrollo de nuestras instituciones, este es un proyecto que puede ser tomado por el Ejecutivo y rápidamente implementado.
-¿Qué datos se manejan, diputada, acerca de la situación actual del deporte en la provincia?, consultó otro cronista a Baró Graf.
-El deporte, frente a una realidad que es tan cambiante, se ha convertido en una herramienta terapéutica y preventiva para lo que les está pasando a nuestros jóvenes e incluso a nuestros adultos mayores. Porque el club siempre es un lugar de sociabilización.
Es muy importante la socialización desde los clubes. Lo que hoy estamos viviendo es una gran sensación de soledad por el individualismo que tienen los chicos, quizás por toda la tecnología que manejan con los celulares, donde se quedan solitos en la casa, encerrados con ese celular -cerró.