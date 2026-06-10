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Juegos Suramericanos 2026: el Velódromo de Rafaela posiciona a Santa Fe en el primer nivel mundial

Con un diseño innovador y materiales de alta calidad, la pista provincial promete ser un legado duradero, potenciando el ciclismo y la economía local.

La construcción del velódromo en Rafaela, dirigida por expertos internacionales, promete transformar la ciudad en un referente del ciclismo global.La construcción del velódromo en Rafaela, dirigida por expertos internacionales, promete transformar la ciudad en un referente del ciclismo global.
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“La pista del Velódromo de Rafaela﻿ pone a Santa Fe en el primer nivel mundial”, así lo señaló el ingeniero mexicano Rafael Romay, gerente de operaciones de la empresa canadiense Junek Velodromes, a cargo de la obra que cobijará la competencia de ciclismo durante los Juegos Suramericanos 2026.

Instalado en la ciudad del Departamento Castellanos “hasta que entreguemos en tiempo y forma la obra”, el especialista brindó detalles junto al subsecretario de Arquitectura de la provincia, Lucas Condal.

La instalación de la pista comenzó el pasado 11 de mayo, avanza a buen ritmo y se prevé finalizarla en julio. El proceso es supervisado por Romay junto a Peter Junek, ingeniero de Canadá con experiencia de 36 años en diseño, supervisión y construcción de velódromos, siendo el único en América reconocido por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

A mediados del año pasado el gobierno provincial comenzó a construir el Velódromo y, tras una compulsa internacional, se contrató a la firma que ahora instala la pista. “Hay solo 3 empresas que ejecutan estos trabajos en el mundo”, explicó Condal, detallando que actualmente trabajan los dos ingenieros especialistas y 24 operarios, en una tarea que demandará unas 11 semanas.

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La particularidad es que en su mayoría se trata de mano de obra local. Romay dijo el motivo: “se aporta a la economía y a la calidad social de la obra. Dejamos experiencia y estas mismas personas después pueden dar mantenimiento o hacer nuevos proyectos”.

Al detalle

En cuanto a la construcción, Romay contó que “con la geometría y la estructura construida, ya empezamos a instalar la superficie. Es un trabajo artesanal y detallado para garantizar que los ciclistas estén seguros y que las performances sean óptimas”.

velódromo de rafaelaEl velódromo de Rafaela, con su diseño único y materiales de Finlandia, se perfila como uno de los más rápidos del mundo, ideal para competencias globales.

Además, el especialista mexicano aseguró que “lo que sigue es la construcción del muro superior, la colocación de policarbonato en las rectas, el lijado y pintado. La entregaremos en julio, lista para los Juegos. Hasta entonces, voy a estar radicado en Rafaela”.

Materiales únicos, mayor eficiencia, primer nivel

“Esta pista tiene los mejores materiales del mercado”, subrayó Romay y aseguró que “se va a homologar Clase A, lista para ser sede de mundiales y olimpíadas”.

Al respecto, puntualizó que “la madera de Finlandia tipo LVL que se utiliza no sólo da visual hermosa y sino que la convierte en una de las pistas más rápidas del planeta. En nuestras pistas los ciclistas superan los 85 Km/h y han roto récords mundiales”.

velódromo de rafaelaEspecialistas internacionales supervisan la instalación de la pista en Rafaela, utilizando materiales de alta calidad que garantizan seguridad y rendimiento óptimo.

El especialista mexicano detalló que “esta madera es de abeto noruego con resina fenólica y nos la corta en listones exclusivamente para nosotros la empresa finesa Metsä Wood. La fricción es excelente y con mucho menos astillamiento, extendiendo su vida útil”.

Por esto, la pista de Rafaela “tiene la mayor eficiencia, mayor costo-beneficio, tanto en precio como en duración y seguridad para los ciclistas. Además, usamos tornillos de acero inoxidable que nos fabrican especialmente en Taiwán, para darle mayor rigidez y durabilidad”.

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Son unas 40 pistas las que llevan instaladas, 16 con características similares a las de Rafaela. En Argentina, la única similar se encuentra en San Juan, mientras que el resto en Japón, Filipinas, Noruega, Turkemistán, Canadá, México, Bolivia y Paraguay.

velódromo de rafaelaCon solo tres empresas en el mundo capaces de realizar este tipo de obras, el velódromo de Rafaela destaca por su innovación y mano de obra local.

En línea, Condal agregó que “Rafaela es un polo ciclístico nacional. Aquí, actualmente la Selección Argentina entrena en un velódromo de hormigón y a cielo abierto. Este nuevo espacio permitirá potenciar esa disciplina”.

Invertir en futuro

“El punto de partida son los Juegos, pero lo importante son los 50 años venideros” dijo Condal y valoró que realizar los Juegos en tres ciudades es “una estrategia del gobierno de Maximiliano Pullaro de federalizar estas infraestructuras que vienen a transformar las ciudades que del 12 al 26 de septiembre albergarán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas que se disputarán 39 escenarios”.

velódromo de rafaelaRafaela se consolida como un polo deportivo nacional, con un velódromo que transformará la infraestructura local y promoverá el ciclismo de alto rendimiento.

Estadios multipropósito; renovación integral del Centro de Alto Rendimiento Deportivo con una pista sintética de primer nivel; un centro acuático con pileta de saltos ornamentales cubierta y climatizada y una pileta de natación olímpica; un centro de tiro con los estándares mundiales más elevados son algunas de las obras más importantes en las que Provincia invierte unos 90 millones de dólares en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

A esto se suman las Villas Suramericanas para alojar a las delegaciones internacionales y la puesta en valor de clubes santafesinos, convirtiendo a la Provincia en la Capital Nacional del Deporte. Parte del financiamiento para las obras que se desarrollan está financiado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

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