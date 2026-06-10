“La pista del Velódromo de Rafaela pone a Santa Fe en el primer nivel mundial”, así lo señaló el ingeniero mexicano Rafael Romay, gerente de operaciones de la empresa canadiense Junek Velodromes, a cargo de la obra que cobijará la competencia de ciclismo durante los Juegos Suramericanos 2026.
Juegos Suramericanos 2026: el Velódromo de Rafaela posiciona a Santa Fe en el primer nivel mundial
Con un diseño innovador y materiales de alta calidad, la pista provincial promete ser un legado duradero, potenciando el ciclismo y la economía local.
Instalado en la ciudad del Departamento Castellanos “hasta que entreguemos en tiempo y forma la obra”, el especialista brindó detalles junto al subsecretario de Arquitectura de la provincia, Lucas Condal.
La instalación de la pista comenzó el pasado 11 de mayo, avanza a buen ritmo y se prevé finalizarla en julio. El proceso es supervisado por Romay junto a Peter Junek, ingeniero de Canadá con experiencia de 36 años en diseño, supervisión y construcción de velódromos, siendo el único en América reconocido por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
A mediados del año pasado el gobierno provincial comenzó a construir el Velódromo y, tras una compulsa internacional, se contrató a la firma que ahora instala la pista. “Hay solo 3 empresas que ejecutan estos trabajos en el mundo”, explicó Condal, detallando que actualmente trabajan los dos ingenieros especialistas y 24 operarios, en una tarea que demandará unas 11 semanas.
La particularidad es que en su mayoría se trata de mano de obra local. Romay dijo el motivo: “se aporta a la economía y a la calidad social de la obra. Dejamos experiencia y estas mismas personas después pueden dar mantenimiento o hacer nuevos proyectos”.
Al detalle
En cuanto a la construcción, Romay contó que “con la geometría y la estructura construida, ya empezamos a instalar la superficie. Es un trabajo artesanal y detallado para garantizar que los ciclistas estén seguros y que las performances sean óptimas”.
Además, el especialista mexicano aseguró que “lo que sigue es la construcción del muro superior, la colocación de policarbonato en las rectas, el lijado y pintado. La entregaremos en julio, lista para los Juegos. Hasta entonces, voy a estar radicado en Rafaela”.
Materiales únicos, mayor eficiencia, primer nivel
“Esta pista tiene los mejores materiales del mercado”, subrayó Romay y aseguró que “se va a homologar Clase A, lista para ser sede de mundiales y olimpíadas”.
Al respecto, puntualizó que “la madera de Finlandia tipo LVL que se utiliza no sólo da visual hermosa y sino que la convierte en una de las pistas más rápidas del planeta. En nuestras pistas los ciclistas superan los 85 Km/h y han roto récords mundiales”.
El especialista mexicano detalló que “esta madera es de abeto noruego con resina fenólica y nos la corta en listones exclusivamente para nosotros la empresa finesa Metsä Wood. La fricción es excelente y con mucho menos astillamiento, extendiendo su vida útil”.
Por esto, la pista de Rafaela “tiene la mayor eficiencia, mayor costo-beneficio, tanto en precio como en duración y seguridad para los ciclistas. Además, usamos tornillos de acero inoxidable que nos fabrican especialmente en Taiwán, para darle mayor rigidez y durabilidad”.
Son unas 40 pistas las que llevan instaladas, 16 con características similares a las de Rafaela. En Argentina, la única similar se encuentra en San Juan, mientras que el resto en Japón, Filipinas, Noruega, Turkemistán, Canadá, México, Bolivia y Paraguay.
En línea, Condal agregó que “Rafaela es un polo ciclístico nacional. Aquí, actualmente la Selección Argentina entrena en un velódromo de hormigón y a cielo abierto. Este nuevo espacio permitirá potenciar esa disciplina”.
Invertir en futuro
“El punto de partida son los Juegos, pero lo importante son los 50 años venideros” dijo Condal y valoró que realizar los Juegos en tres ciudades es “una estrategia del gobierno de Maximiliano Pullaro de federalizar estas infraestructuras que vienen a transformar las ciudades que del 12 al 26 de septiembre albergarán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas que se disputarán 39 escenarios”.
Estadios multipropósito; renovación integral del Centro de Alto Rendimiento Deportivo con una pista sintética de primer nivel; un centro acuático con pileta de saltos ornamentales cubierta y climatizada y una pileta de natación olímpica; un centro de tiro con los estándares mundiales más elevados son algunas de las obras más importantes en las que Provincia invierte unos 90 millones de dólares en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
A esto se suman las Villas Suramericanas para alojar a las delegaciones internacionales y la puesta en valor de clubes santafesinos, convirtiendo a la Provincia en la Capital Nacional del Deporte. Parte del financiamiento para las obras que se desarrollan está financiado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).