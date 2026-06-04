Faltan 100 días para que Santa Fe se convierta en el escenario del deporte sudamericano. Del 12 al 26 de septiembre, la provincia recibirá a más de 4.000 atletas de 15 países en los XIII Juegos Suramericanos, una cita histórica que pondrá a Santa Fe en el centro de la escena deportiva sudamericana y la convertirá durante dos semanas en el principal punto de encuentro del deporte del continente.
Juegos Suramericanos: Santa Fe afina detalles para recibir a más de 4.000 atletas
Con 100 días por delante, la provincia se prepara para un evento continental multideportivo en septiembre con 15 países, 43 disciplinas y 39 escenarios.
Durante 15 días se desarrollarán competencias en 43 deportes y 60 disciplinas, distribuidas en 39 escenarios deportivos. Será la primera vez que una provincia completa asume el desafío de organizar los Juegos con tres ciudades sede y una planificación que involucra a todo el territorio santafesino.
La cuenta regresiva encuentra a la Provincia en una etapa decisiva, con el avance de las obras de infraestructura deportiva y habitacional que recibirán a los atletas y quedarán como legado para las próximas generaciones.
“Hoy estamos a 100 días del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Empieza esa cuenta regresiva para que el 12 de septiembre sea el puntapié inicial de los Juegos”, señaló el secretario de Vinculación Institucional y Coordinador General del Comité Organizador Local, Julián Galdeano.
Infraestructura deportiva
La Provincia lleva adelante obras de infraestructura deportiva y habitacional en las tres ciudades sede. Entre ellas se destacan las Villas Suramericanas, los estadios multipropósito de Santa Fe, Rosario y Rafaela, el Centro Acuático Provincial, el Arena de la ex Rural de Rosario, el Velódromo de Rafaela y el Centro de Tiro Deportivo de Recreo.
Estas obras forman parte de una inversión histórica que permitirá contar con infraestructura de nivel internacional para la competencia y, al mismo tiempo, dejar un legado permanente para deportistas, clubes e instituciones de toda la provincia, y especialmente en materia de equipamiento urbano en las provincias.
En paralelo, la organización avanza en otros aspectos clave. Más de 100 embajadores deportivos ya fueron designados para representar y difundir el espíritu de los Juegos en todo el territorio. Además, en agosto la antorcha suramericana recorrerá los 19 departamentos santafesinos, llevando el evento a cada rincón de la provincia.
Galdeano destacó además el creciente involucramiento de la sociedad santafesina en la preparación del evento. “Estamos viendo cómo la sociedad se empieza a involucrar, a conocer y a palpitar lo que va a ser el evento deportivo más trascendente de nuestra historia”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que ya son más de 8.500 los voluntarios inscriptos para formar parte de la organización y sostuvo que los Juegos también representan una oportunidad para mostrar la identidad santafesina al continente.
Durante septiembre, miles de deportistas, entrenadores y visitantes llegarán a la provincia para competir, pero también para conocer sus ciudades, su cultura, su gastronomía y su historia.
A 100 días del inicio de la competencia, Santa Fe acelera su preparación para recibir a Sudamérica. “Un legado importantísimo que queda para el deporte de toda nuestra provincia, que va a pasar a ser, sin lugar a duda, la capital nacional del deporte”, concluyó Galdeano.