El plantel femenino de handball de IL.Peretz ya puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva participación en el Nacional de Clubes Adultos “B”, certamen que se disputará entre fines de septiembre y principios de octubre en la provincia de San Luis. Mientras intensifican los entrenamientos, las jugadoras impulsan distintas actividades para reunir fondos y afrontar los gastos del viaje.
El handball femenino de IL. Peretz busca apoyo para viajar al Nacional B en San Luis
Las jugadoras Sofía Velázquez y Ana Goñi contaron cómo se preparan para representar a Santa Fe, el esfuerzo económico que implica competir y la organización del bingo solidario para reunir fondos rumbo al certamen nacional.
Representar a Santa Fe
En Primera Mañana, la jugadora Sofía Velázquez, explicó cómo funciona el sistema de clasificación. “Hay dos tipos de torneos que se generan a nivel nacional. Por un lado, está el torneo de selecciones, donde se eligen a las mejores jugadoras de distintos clubes para representar a la provincia. Y por otro lado está el Nacional de Clubes, que es lo que vamos a jugar nosotros”, señaló.
La deportista remarcó que la plaza pertenece a la Liga Santafesina y se pone en juego cada temporada a través de los torneos locales. “El año pasado fuimos campeonas. Hace tres años consecutivos que venimos representando a la provincia y este año tenemos el placer de volver otra vez”, sostuvo.
Velázquez también destacó el esfuerzo cotidiano que realizan muchas integrantes del equipo para sostener la actividad deportiva. “Muchas de las chicas trabajamos, otras son de afuera y estudian, entonces todo se hace más costoso. El handball también es una salida y es reconfortante”, expresó.
En ese sentido, hizo un llamado al acompañamiento de la comunidad. “Estaría bueno que apoyen. También trabajamos con sponsors desde el club para la indumentaria, las banderas y poder llevar adelante el torneo”, agregó.
El esfuerzo detrás de cada viaje
Por su parte, Ana Goñi, otra de las jugadoras del plantel, contó que la organización para afrontar los gastos comenzó hace meses y explicó que el equipo ya viene trabajando en distintas acciones solidarias.
“Una vez que ganás los torneos, ya sabés que tenés la plaza. También tuvimos la fortuna y el esfuerzo de ganar la Copa Santa Fe durante dos años consecutivos y eso nos dio fondos como para arrancar”, explicó.
La jugadora detalló que parte de esos premios fueron destinados a cubrir la inscripción del certamen, aunque el resto de los gastos deben ser afrontados por el grupo. “Es un viaje que lo tenemos que costear todas nosotras, entonces se hace un número bastante grande”, indicó.
Además, destacó el acompañamiento interno que reciben. “Tenemos una subcomisión en el club que nos está ayudando un montón. Todo lo que sea bienvenido ayuda también a crecer el handball en general”, afirmó.
Bingo solidario
El próximo beneficio será un bingo abierto al público para recaudar fondos. Según explicó Goñi, las entradas pueden conseguirse previamente o directamente el día del evento. “El fin de semana tenemos un bingo en el bar del Club Azopardo, así que todos están invitados para ir a jugar y divertirnos”, comentó.
Sobre la modalidad para participar, indicó: “Pueden contactarse por nuestro Instagram de Handball Il Pérez, mandar los nombres y conseguir la entrada. También pueden pagar por transferencia o en efectivo en la puerta”.
Un grupo unido por el deporte
Más allá de los resultados deportivos, las jugadoras coinciden en que uno de los pilares del crecimiento del plantel es el vínculo humano construido a lo largo de los años. “Este equipo viene desde 2019 con un proceso y un crecimiento todos los años, pero creo que lo fundamental es nuestro grupo, somos compañeras adentro de la cancha y amigas afuera”, destacó Goñi.
La jugadora explicó que muchas integrantes encuentran en el club un espacio de pertenencia y contención. “Nos une la pasión por el deporte, el equipo y el club. Para muchas que somos de afuera también es una contención. Son esas horas donde me desconecto, hago el deporte que me gusta y lo comparto con amigas de hace cinco años”, expresó.
Además, resaltó la importancia de competir en torneos nacionales para medir el nivel del equipo y sostener el crecimiento deportivo. “Ir a esos torneos te choca con la realidad de otros lugares. Nos sirve para mantener la plaza o intentar volver al Nacional A, como nos tocó en 2023. Nuestro primer partido fue contra River y fue una experiencia muy linda”, concluyó.
Uno de los eventos más próximos será un bingo solidario que se realizará este domingo desde las 17 en el bar del Club Azopardo, ubicado en Avenida Alem 3092. La entrada tendrá un valor de $7.000 e incluirá un cartón y una consumición. El objetivo es recaudar dinero para cubrir parte de los costos que implica representar a Santa Fe en una competencia nacional.