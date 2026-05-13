Diego “Chino” Simonet, el máximo referente histórico del handball argentino, anunció que se retirará de la actividad profesional al finalizar la temporada europea. A los 36 años, el emblema de Los Gladiadores cerrará una carrera que lo ubicó entre los grandes nombres del deporte nacional.
Diego Simonet anunció su retiro tras una carrera histórica con Los Gladiadores y Montpellier
El emblema de Los Gladiadores dejará la actividad en junio tras una carrera histórica en Montpellier, con títulos europeos, récords, seis Mundiales y un legado único para Argentina.
Reconocido popularmente como el “Messi del handball”, Simonet dejará de jugar en junio, luego de sus últimos compromisos con Montpellier, el club francés donde se transformó en ídolo y figura internacional.
Una leyenda en Montpellier
Simonet llegó al Montpellier hace 13 años y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del club. Con esa camiseta conquistó dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga y la Liga de Campeones de Europa en 2018.
Aquella consagración en Colonia, Alemania, fue uno de los puntos más altos de su carrera. En la Final Four de la Champions League fue elegido mejor jugador del torneo, un reconocimiento que terminó de instalarlo en la elite mundial.
Con Montpellier disputó 360 partidos y convirtió 1.324 goles, números que reflejan su peso dentro de uno de los equipos más importantes del handball francés.
Los últimos desafíos antes del adiós
Antes del retiro, Simonet todavía tendrá partidos decisivos. El 23 de mayo jugará una nueva final de Copa de Francia frente al Nantes.
Una semana después, buscará otro título en la Final Four de la EHF European League, que se disputará en Hamburgo. Su último encuentro como profesional será el 6 de junio ante Nimes.
El cierre llegará después de una temporada en la que el argentino volvió a competir al máximo nivel y mantuvo su rol como referente dentro del plantel.
El símbolo de Los Gladiadores
La dimensión de Simonet también se explica por su recorrido con la Selección argentina. Con Los Gladiadores jugó 146 partidos y fue líder de una generación que cambió la historia del handball nacional.
El Chino participó en seis Mundiales: Suecia 2011, España 2013, Qatar 2015, Francia 2017, Egipto 2021 y Polonia/Suecia 2023.
Antes de su etapa en Francia, Simonet había jugado en el Torrevieja de España junto a su hermano Sebastián. Desde allí construyó un camino que lo llevó a convertirse en el jugador argentino más reconocido de su disciplina.