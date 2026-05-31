Congreso

Pullaro convocó a los clubes a ser protagonistas del cambio social y destacó la inversión histórica en deporte en Santa Fe

Más de 350 dirigentes deportivos de toda la provincia participaron del Segundo Congreso para Dirigentes Deportivos en La Redonda. Con respecto a los próximos Juegos Suramericanos, el gobernador señaló que “el proyecto es mucho más grande que lo estrictamente deportivo; tiene que ver con construir una sociedad con valores positivos y mejorar la convivencia en Santa Fe”.Y remarcó la inversión provincial en infraestructura deportiva y el legado que dejarán.