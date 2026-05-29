Capacitación, violencia y gestión

Santa Fe: el 2° Congreso de Dirigentes Deportivos puso foco en salud mental y organización

El encuentro provincial celebrado en La Redonda reunió a más de 350 referentes del deporte con ejes en formación dirigencial, prevención de violencias y gestión institucional eficaz, destacando la necesidad de fortalecer a los clubes y optimizar el trabajo de quienes sostienen el sistema deportivo en toda la provincia.