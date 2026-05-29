Se llevó a cabo un nuevo congreso de dirigentes deportivos en la ciudad de Santa Fe. Con la presencia de autoridades provinciales y referentes de distintas disciplinas, el encuentro apuntó a la capacitación institucional, el abordaje de la salud mental y la optimización del tiempo de quienes sostienen los clubes de manera amateur.
Santa Fe: el 2° Congreso de Dirigentes Deportivos puso foco en salud mental y organización
El encuentro provincial celebrado en La Redonda reunió a más de 350 referentes del deporte con ejes en formación dirigencial, prevención de violencias y gestión institucional eficaz, destacando la necesidad de fortalecer a los clubes y optimizar el trabajo de quienes sostienen el sistema deportivo en toda la provincia.
Desde las 9 horas, las instalaciones de La Redonda (ubicada en Salvador del Carril y Rivadavia) albergaron el 2° Congreso de Dirigentes Deportivos, un espacio que convocó a más de 350 representantes de instituciones de todo el territorio santafesino. El evento se consolidó como una plataforma clave para debatir el presente y el futuro de las entidades que contienen a miles de jóvenes.
El rol del Estado
La apertura del congreso estuvo marcada por el lineamiento político de la gestión provincial, enfocado en dotar de recursos técnicos y administrativos a quienes gestionan el deporte día a día. Fernando Maletti, secretario de Deportes de la provincia, explicó a CyD Noticias el origen y la finalidad de esta convocatoria masiva.
"La idea de este congreso surge del Consejo Provincial del Deporte y también una línea política que estamos manteniendo con nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, que es darle las herramientas necesarias a todas las instituciones y los dirigentes deportivos que son quienes están llevando adelante el manejo de los deportes", destacó Maletti.
El funcionario hizo hincapié en el valor del tiempo de los dirigentes, quienes en su gran mayoría ejercen su rol de forma adhonorem: "Son empleados, empresarios, dueños de comercio y dejan su rato libre para poder dedicarlo a una institución. Queremos que esas personas que lo hacen con pasión sepan qué es lo que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe para hacerle más fácil la gestión".
Violencia, salud mental y burocracia
El temario de los talleres prácticos del congreso no esquivó las problemáticas más sensibles que atraviesan los clubes en la actualidad. Desde la Federación de Vóleibol, Fabián Bochatay detalló los ejes urgentes que se abordaron durante las jornadas de trabajo, remarcando la importancia de mantener los papeles al día para acceder a beneficios estatales.
“Tenemos varios ejes que vamos a trabajar desde ya que la violencia, no solamente intradeportes, sino intrapersonales que hay dentro de las instituciones”, detalló Bochatay. También señaló que otro de los puntos centrales es la cuestión reglamentaria y administrativa de las entidades deportivas, incluyendo registros, inscripciones y la documentación al día de clubes, asociaciones y federaciones.
En coincidencia con este diagnóstico, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda, ponderó el alcance geográfico de la convocatoria y la necesidad de intervenir desde el Estado en problemáticas complejas. “Hay muchas mamás y papás de chicos que practican deportes, tíos y abuelos que destinan su tiempo para ser dirigentes”, subrayó.
En ese sentido, remarcó que el segundo congreso apunta a brindar herramientas para mejorar la gestión dirigencial y abordar problemáticas actuales como salud mental, prevención de la violencia y bullying, en articulación con el Estado y el Coprode.
El congreso también funcionó como caja de resonancia de la realidad deportiva de élite y el contexto nacional. Tejeda se refirió al acompañamiento de los atletas locales frente a la coyuntura económica y el gran desafío que representa para la provincia ser la sede de los próximos Juegos Suramericanos.
Sede de eventos deportivos
Por su parte, el vóleibol provincial vive horas de estricta competencia internacional con el regreso de la Selección Argentina Femenina, "Las Panteras", para disputar dos encuentros amistosos frente a Bulgaria en Santa Fe y Rosario.
La logística demandó tres meses de gestiones y coincide con la inauguración de un nuevo piso tecnológico en el Estadio Ángel Malvicino, el cual ya registra un alto porcentaje de entradas vendidas para los encuentros preparatorios de cara al preolímpico de septiembre.
La fuerte presencia de jugadoras locales en la nómina nacional vuelve a ratificar el rol de la provincia como el semillero deportivo más importante del país.