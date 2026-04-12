Si algo quedó en claro después de este Primer Encuentro regional de Newcom Recreativo para personas mayores es que la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe ya tiene que empezar a trabajar para armar la Segunda Jornada. La fiesta para los adultos que se vivió desde temprano y hasta la caída del sol en la Esquina Encendida de la ciudad de Santa Fe fue un éxito total. De plus, el “Capi”, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos, hizo bailar a todo el mundo.
La Esquina fue encendida a puro Newcom para personas mayores
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, le dio vida al Primer Encuentro regional de Newcom Recreativo para personas mayores. Una verdadera fiesta para los adultos en Santa Fe.
La movida convocó a equipos e instituciones de once localidades en un espacio de integración, actividad física y recreación. Hubo un total de 28 equipos, pertenecientes a 17 instituciones, y reunió a más de 250 jugadores y jugadoras de las localidades de Santa Fe, Laguna Paiva, San Gregorio, Santo Tomé, María Juana, Frontera, Zenón Pereyra, Coronda, Sauce Viejo, Esperanza y San Vicente. “Nosotros estamos más cerca de Córdoba que de Santa Fe, pero allá no tenemos este espacio”, fue un de las frases más escuchadas.
“Se armaron cinco canchas, con cada uno de los equipos, pero agregamos una sexta cancha libre, donde se podía hacer lo que al adulto quisiera. Y hasta esa sexta cancha estuvo llena todo el día”, explica Marilina Grande, de la Secretaría de Deportes en charla con El Litoral.
Más de 20 “profes” de La Esquina Encendida coordinaron la actividad. El querido Adrián “Chupete” Marini y el profe Gustavo “Cuchu” Rodríguez eran las caras visibles ante cada pedido. Aldo Ruiz Díaz, Agustín Wirtz, Delio Eberhardt y María del Cármen Molly oficiaron de jueces; Alejandro Merlo y Marcelo Cappeletto fueron coordinadores.
El Newcom es un deporte que se desprende del voleibol, que requiere menor exigencia física por lo que suele ser ideal para que lo practiquen personas mayores. El mismo se trata de lanzar y atrapar la pelota en vez de realizar saltos o golpearla. Es un deporte de bajo impacto que fomenta la socialización, la salud física y el trabajo en equipo. Durante la jornada, los equipos compartieron distintas instancias de juego y recreación en un clima de compañerismo y entusiasmo, destacando el valor del deporte como herramienta para mejorar la calidad de vida, fomentar hábitos saludables y generar espacios de participación comunitaria.
El secretario de Deportes, Fernando Maletti, expresó “tal como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, seguimos generando espacios de encuentro y participación para todos los santafesinos, y en este caso en particular para las personas mayores, llevando adelante actividades que promuevan el deporte, la integración y el bienestar”. Asimismo, el funcionario valoró la amplia convocatoria lograda en esta primera experiencia regional. “Este fue un encuentro muy lindo que reunió a más de 200 personas mayores que necesitan y merecen su espacio. Con participantes que llegaron desde María Juana, San Vicente, Zenón Pereyra, Recreo, Santa Fe capital y de una amplia zona de influencia de distintos departamentos de nuestra provincia, lo que demuestra el interés y el entusiasmo que genera este tipo de propuestas”, señaló.
En ese sentido, Maletti resaltó el valor social y recreativo de la actividad, “estos encuentros permiten que las personas mayores hagan amistades, compartan un mate, una comida y practiquen deporte. La actividad física es muy importante para el cuerpo, pero también para la mente, porque ayuda a mantenerse activo, motivado y con objetivos, y eso es fundamental para la calidad de vida”, sostuvo.
La concejala Silvina Cian, Fabián Bochatay como integrante del COPRODE y Sergio “Checho” Basile (presidente del Concejo Municipal de Santa Fe) acompañaron a Marilina Grande y “Chupete” Marini en la entrega de diplomas y reconocimientos en este Primer Encuentro regional de Newcom Recreativo en la provincia de Santa Fe.