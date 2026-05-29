El Segundo Congreso para Dirigentes Deportivos de la provincia invencible se desarrollará en el capital provincial con la asistencia de más de 350 dirigentes de toda la provincia de Santa Fe, se desarrollarán charlas, exposiciones, talleres y capacitaciones a cargo de reconocidos profesionales, dirigentes nacionales y deportistas internacionales reunidos para potenciar el deporte a través de sus instituciones.
Segundo Congreso para Dirigentes Deportivos en la provincia de Santa Fe
Este viernes 29 y sábado 30 de mayo en la ciudad de Santa Fe se realizará el evento de capacitación dirigencial deportiva más importante del año. Expositores de lujo: Chiaraviglio, Ceci Carranza, Rezzola, Daniel Hourcade, y Julio Lamas, entre otros.
Con la premisa de que el deporte santafesino crece cuando sus instituciones crecen y sus dirigentes trabajan día a día para transformar las distintas realidades, el Consejo Provincial del Deporte (CoProDe), junto al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Lotería de Santa Fe, organizan por segundo año consecutivo el Congreso para Dirigentes Deportivos de Instituciones Federativas, que tendrá su Acto de Apertura este viernes 29 de mayo a las 9 en el Centro Cultural La Redonda (Salvador del Carril y Belgrano, ciudad de Santa Fe).
A lo largo del viernes el encuentro abordará temas como “Conducción, Liderazgo y armado de equipos”, a cargo de Diego Sebben; “Instituciones Deportivas. Profesionalización y financiamiento”, a cargo del Dr. Carlos Iparraguirre; “La política deportiva nacional”, con la presencia del subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, y la exposición sobre el “Deporte de Alto Rendimiento”, a cargo del ex DT de Los Pumas, Daniel Hourcade.
Por otra parte se trabajará en herramientas como: “Plan de Marketing para clubes e instituciones deportivas” (Pablo Fuentes), la plataforma de gobierno “Territorio 5.0” e introducción a “La IA en organizaciones deportivas” (Natalia Galano y Mauricio Basso). Abordando también aspectos sociales como “Violencia en las relaciones deportivas” (Javier Molina) o administrativos como el “Control y fiscalización de las entidades deportivas” (Danilo Armando).
Al inicio del sábado el reconocido entrenador Julio Lamas disertará sobre “Trabajo en Equipo. Metodología para eliminar los egos y construir identidad grupal”, y Adrián Ghiglione, director general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, presentará los avances y proyección del evento deportivo más importante de las últimas décadas en la provincia.
Luego los atletas olímpicos Germán Chiaraviglio, Cecilia Carranza y Rubén Rezzola conversarán sobre el alto rendimiento, y finalizará la primera mitad con la presentación de la plataforma educativa “Vivamos los Juegos”, a cargo del Ministerio de Educación. La apertura de la tarde estará enfocada en la “Gestión y legado en la Secretaría de Deportes de la Provincia”, a cargo de Fernando Maletti, la presentación de la “Resolución 1043 de Deporte de Alto Rendimiento”, por parte de Adrián Alurralde, la ponencia sobre “Manejo de datos dentro de la organización”, con Sebastián Villalba, y las Conclusiones Finales FODA a cargo de Rodolfo Quiróz.
¿Qué es el CoProDe?
Conforma parte del organigrama provincial para planificar, promover y coordinar las políticas deportivas en toda la provincia de Santa Fe. Su estructura reúne al Estado provincial, las federaciones deportivas y los consejos departamentales, garantizando una mirada federal, participativa y representativa del deporte santafesino. Además, el CoProDe administra el Fondo Provincial del Deporte a través de una gestión transparente y consensuada junto a las instituciones deportivas del territorio santafesino.
El FoProDe se financia mediante el aporte de los juegos de azar de la provincia, permitiendo acompañar al deporte federado, escolar y comunitario. Por otra parte impulsa programas que permiten fortalecer la infraestructura deportiva y acompañar el crecimiento de las instituciones en todo el territorio provincial.