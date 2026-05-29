En el Centro Cultural La Redonda

Segundo Congreso para Dirigentes Deportivos en la provincia de Santa Fe

Este viernes 29 y sábado 30 de mayo en la ciudad de Santa Fe se realizará el evento de capacitación dirigencial deportiva más importante del año. Expositores de lujo: Chiaraviglio, Ceci Carranza, Rezzola, Daniel Hourcade, y Julio Lamas, entre otros.