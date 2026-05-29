Palabras de la ministra Rueda

Régimen de Promoción Cultural "para estimular el sentido de pertenencia e identidad"

La mitad de los artículos tuvieron un texto aclaratorio, entre ellos las características que tendrán los proyectos a incluir en la promoción. Podrán ser aportantes todas las personas contribuyentes del Impuesto a los Ingresos Brutos de la provincia de Santa Fe.