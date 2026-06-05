Visita de Victoria Tejeda

Departamento Castellanos: firmaron convenios por casi $30 millones y recorrieron las obras del Velódromo

Durante una recorrida por distintas localidades del departamento Castellanos se firmaron convenios destinados al fortalecimiento de instituciones, capacitaciones laborales y actividades para personas mayores, con una inversión cercana a los $30 millones. La agenda incluyó además una visita al Velódromo de Rafaela, una de las principales infraestructuras que formarán parte de los Juegos Suramericanos 2026.