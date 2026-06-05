La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, realizó una recorrida por distintas localidades del departamento Castellanos, donde se concretó la firma de convenios destinados al fortalecimiento de instituciones, el desarrollo de actividades para personas mayores y la realización de capacitaciones laborales.
Departamento Castellanos: firmaron convenios por casi $30 millones y recorrieron las obras del Velódromo
Durante una recorrida por distintas localidades del departamento Castellanos se firmaron convenios destinados al fortalecimiento de instituciones, capacitaciones laborales y actividades para personas mayores, con una inversión cercana a los $30 millones. La agenda incluyó además una visita al Velódromo de Rafaela, una de las principales infraestructuras que formarán parte de los Juegos Suramericanos 2026.
La agenda incluyó además una visita a las obras del Velódromo de Rafaela, una de las sedes previstas para los Juegos Suramericanos 2026.
Las actividades comenzaron en Garibaldi, donde se firmó un acuerdo para la adquisición de equipamiento destinado al Salón de Usos Múltiples comunal, espacio en el que se desarrollan diversos talleres productivos. Posteriormente, en Eustolia, se rubricó un convenio orientado a financiar materiales y mano de obra para mejoras en el salón comunitario de la localidad.
Castellanos: nuevos aportes para entidades locales
La recorrida continuó en Rafaela con la firma de un acuerdo junto a la Fundación Espacios de Aprendizaje y Capacitación, destinado a solventar cursos de formación en corte y confección y auxiliar de peluquería, propuestas orientadas a la capacitación y generación de oportunidades laborales.
En total, los convenios firmados durante la jornada alcanzaron una inversión cercana a los 30 millones de pesos, destinados a proyectos de fortalecimiento institucional y comunitario en distintas localidades del departamento.
Más tarde, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, se concretó la firma de nuevos acuerdos con representantes de Humberto Primo, Clusellas, San Vicente, Rafaela, Sunchales, Frontera y la Residencia de María Juana. Los fondos estarán destinados a la organización de actividades recreativas, culturales y de integración para personas mayores.
Visita a las obras del Velódromo
La agenda concluyó con una recorrida por el Velódromo de Rafaela, infraestructura que formará parte de los Juegos Suramericanos 2026. De la actividad participaron jóvenes del Programa Eureka y representantes de centros de estudiantes de la región, quienes pudieron conocer el estado de avance de una de las principales obras deportivas que se ejecutan actualmente en la ciudad.
El proyecto contempla la construcción de una pista de nivel internacional que será utilizada durante la competencia continental y que posteriormente quedará disponible para el desarrollo del ciclismo y otras actividades deportivas en Rafaela y la región.
Durante la visita también se destacaron las obras complementarias vinculadas al evento, entre ellas trabajos de pavimentación y mejoras en la conectividad urbana, que contribuirán a la infraestructura deportiva y de servicios de la ciudad.
De la recorrida participaron además el director Provincial de Desarrollo Territorial Zona Centro, Pablo Doro, y la subsecretaria de Deportes Federados, Silvina Rodríguez Mesón.