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En Vivo Viernes 5 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:03 / Vie. 05.06.2026

En la ciudad de Santa Fe

En Juan de Garay y San Jerónimo está cortado

En San Martín entre Zaspe y Gral. Lopez se encuentra cerrado el paso

06:49 / Vie. 05.06.2026

Niebla y neblina

Las rutas de las regiones Centro y Norte se presentan con intensos bancos de niebla y neblina que reducen notablemente la visibilidad. Extremar precauciones al transitar.

06:47 / Vie. 05.06.2026

Por reparación de cañerías

Interrupción del tránsito vehicular en Gral. López al 2500 de 08:30 al mediodía.

06:46 / Vie. 05.06.2026

Autopista Rosario -Santa Fe

Zona centro y norte. Se registran bancos de niebla en algunos sectores del corredor. Circular con precaución

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