Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
En Vivo Viernes 5 de junio de 2026
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Imagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
08:03 / Vie. 05.06.2026
En la ciudad de Santa Fe
En Juan de Garay y San Jerónimo está cortado
En San Martín entre Zaspe y Gral. Lopez se encuentra cerrado el paso
06:49 / Vie. 05.06.2026
Niebla y neblina
Las rutas de las regiones Centro y Norte se presentan con intensos bancos de niebla y neblina que reducen notablemente la visibilidad. Extremar precauciones al transitar.
06:47 / Vie. 05.06.2026
Por reparación de cañerías
Interrupción del tránsito vehicular en Gral. López al 2500 de 08:30 al mediodía.
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