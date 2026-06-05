La Municipalidad de Sunchales concretó una nueva entrega de aportes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), destinando más de 26 millones de pesos a instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la infraestructura escolar y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Sunchales entregó más de $26 millones del Fondo de Asistencia Educativa para mejorar escuelas de la ciudad
La inversión permitirá avanzar en mejoras edilicias, optimizar espacios de uso cotidiano y dotar a las instituciones de equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades académicas.
Los fondos serán utilizados para la ejecución de obras de infraestructura y la adquisición de mobiliario, atendiendo las necesidades específicas planteadas por cada establecimiento educativo. La inversión permitirá avanzar en mejoras edilicias, optimizar espacios de uso cotidiano y dotar a las instituciones de equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades académicas.
Más recursos
Desde el municipio destacaron que esta nueva asignación de recursos representa una herramienta fundamental para acompañar a las comunidades educativas, garantizando mejores condiciones para estudiantes, docentes y personal de las escuelas.
El Fondo de Asistencia Educativa constituye uno de los principales mecanismos de financiamiento para el mantenimiento y mejoramiento de los edificios escolares. A través de este sistema, los gobiernos locales administran recursos destinados específicamente a atender demandas vinculadas con infraestructura, equipamiento y funcionamiento de los establecimientos educativos.
Las autoridades remarcaron que la educación continúa siendo una prioridad en la agenda local, y señalaron que el trabajo articulado entre el municipio y las instituciones permite identificar necesidades concretas y brindar respuestas que impactan directamente en la calidad educativa.
"Estos aportes contribuyen a fortalecer espacios que son fundamentales para la formación de niñas, niños, adolescentes y personas adultas", expresaron desde el gobierno local, al tiempo que reafirmaron el compromiso de seguir acompañando el crecimiento y desarrollo de la comunidad educativa de Sunchales.
Inversión
La inversión realizada se suma a otras acciones impulsadas durante el año en materia educativa, consolidando una política de apoyo permanente a las escuelas de la ciudad y promoviendo entornos más adecuados, seguros y confortables para el aprendizaje.
Con esta nueva entrega del FAE, Sunchales continúa apostando al fortalecimiento de la educación como eje estratégico para el desarrollo social y comunitario, garantizando recursos que permiten mejorar la calidad de los espacios donde se forman las futuras generaciones.