La organización de los espacios dentro del hogar suele estar cargada de significados personales, recuerdos y objetos con valor emocional. Entre ellos, las fotografías ocupan un lugar especial, especialmente aquellas que evocan a seres queridos que ya no están.
El Feng Shui explica por qué no conviene poner fotos de fallecidos en el dormitorio
Esta filosofía oriental sostiene que ciertos objetos pueden influir en la armonía de los ambientes y recomienda elegir con cuidado dónde conservar recuerdos familiares.
Sin embargo, desde la perspectiva del feng shui, una antigua filosofía china enfocada en el equilibrio energético, el sitio donde se colocan estas imágenes puede influir en el bienestar emocional y en la armonía de determinados ambientes.
De acuerdo con esta práctica, el dormitorio representa un espacio íntimo destinado al descanso, la recuperación física y la conexión emocional. Por esa razón, se considera importante cuidar los elementos que forman parte del entorno y evitar aquellos que, simbólicamente, puedan alterar la energía del lugar.
En este contexto, las fotografías de personas fallecidas dentro de la habitación suelen ser un tema recurrente dentro de las recomendaciones vinculadas al feng shui.
Significado energético
Para esta filosofía, cada ambiente de la casa cumple una función específica y debe conservar una energía acorde a ese propósito. El dormitorio es interpretado como un refugio personal asociado al descanso, la tranquilidad y los vínculos afectivos presentes.
Según esta mirada, incorporar imágenes de personas que murieron podría generar una carga emocional vinculada al pasado o a la nostalgia, algo que no siempre favorecería un entorno pensado para la relajación y el equilibrio emocional.
La interpretación no implica olvidar a los seres queridos ni eliminar recuerdos, sino buscar un espacio más apropiado dentro del hogar para conservar esos objetos con significado sentimental.
Muchas personas encuentran consuelo en las fotografías familiares, pero el feng shui propone ubicarlas en zonas comunes de la vivienda, donde puedan integrarse al movimiento cotidiano sin interferir simbólicamente con la energía del descanso.
Qué lugares se recomiendan
Dentro de esta filosofía, existen sectores del hogar considerados más adecuados para conservar retratos de familiares fallecidos o recuerdos significativos.
- Living o sala de estar
- Biblioteca o espacio de lectura
- Pasillos con fotografías familiares
- Un rincón especial de homenaje dentro de áreas comunes
- Espacios de meditación o reflexión personal
La idea principal es que estos objetos formen parte de ambientes activos de la vivienda y no de espacios destinados al sueño o la intimidad.
Además, algunos especialistas en decoración inspirada en feng shui recomiendan evitar acumulaciones excesivas de imágenes o recuerdos en un mismo lugar para no sobrecargar visualmente los ambientes.
Una mirada simbólica sobre los espacios
Más allá de las creencias personales, el feng shui suele ser interpretado como una guía simbólica para organizar la casa de manera consciente. Sus recomendaciones no se basan en reglas estrictas, sino en principios orientados a favorecer el bienestar y la armonía dentro del hogar.
En el caso de las fotografías de personas fallecidas, la sugerencia de no colocarlas en el dormitorio responde a una interpretación energética relacionada con el descanso y el presente emocional.
Sin embargo, cada familia construye su propia relación con los recuerdos y los homenajes. Para algunas personas, tener cerca la imagen de un ser querido representa compañía o tranquilidad. En otros casos, elegir otro ambiente puede ayudar a resignificar esos vínculos sin alterar el sentido simbólico que ciertas filosofías asignan al dormitorio.
El feng shui, en definitiva, propone pensar cómo los objetos influyen en la percepción de los espacios y qué emociones despiertan dentro de la rutina diaria. La ubicación de una fotografía puede parecer un detalle menor, pero dentro de esta tradición se considera parte del equilibrio general del hogar.