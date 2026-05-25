Energía y bienestar

Dónde colocar la piedra de sal rosa para atraer abundancia, según el Feng Shui

La piedra de sal rosa del Himalaya se transformó en uno de los objetos más utilizados dentro del Feng Shui por su capacidad para limpiar energías y promover el bienestar. Según esta filosofía milenaria, durante junio existe un lugar específico del hogar donde debe colocarse para atraer prosperidad económica, equilibrio emocional y armonía en los ambientes.