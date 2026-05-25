La disciplina oriental sostiene que los espacios influyen directamente en la energía cotidiana y en distintos aspectos de la vida. Por eso, cada objeto decorativo tiene un significado particular y puede convertirse en un canal para potenciar determinadas áreas vinculadas con la salud, el amor o el dinero.
Dónde colocar la piedra de sal rosa para atraer abundancia, según el Feng Shui
La piedra de sal rosa del Himalaya se transformó en uno de los objetos más utilizados dentro del Feng Shui por su capacidad para limpiar energías y promover el bienestar. Según esta filosofía milenaria, durante junio existe un lugar específico del hogar donde debe colocarse para atraer prosperidad económica, equilibrio emocional y armonía en los ambientes.
En ese marco, la piedra de sal rosa del Himalaya ganó protagonismo por su apariencia natural y por las propiedades energéticas que el Feng Shui le atribuye. Además de decorar ambientes, se utiliza para absorber vibraciones negativas, renovar el aire y generar sensación de calma en el hogar.
El rincón de la casa vinculado a la abundancia
Para el Feng Shui, existe un sector específico conectado con el crecimiento económico y la prosperidad: el sudeste de la vivienda. Allí es donde recomiendan ubicar la piedra de sal rosa durante junio para activar la energía relacionada con el dinero y las oportunidades.
La ubicación puede adaptarse a distintos ambientes de la casa. Muchas personas la colocan sobre escritorios, bibliotecas, mesas ratonas o repisas de uso diario. Lo importante es que el lugar permanezca ordenado, limpio y libre de objetos rotos o acumulación innecesaria.
Según esta filosofía, el desorden bloquea el flujo energético y limita los beneficios del objeto. Por eso, mantener el espacio despejado es considerado una condición fundamental para que la energía pueda circular correctamente.
Un símbolo de limpieza energética y calma
Más allá de su relación con la abundancia, la sal es considerada un elemento de purificación dentro de distintas culturas. En el caso de la variante rosa del Himalaya, el Feng Shui le atribuye propiedades asociadas a la serenidad, el equilibrio emocional y la armonización de los ambientes.
Su uso no apunta solamente a mejorar la economía personal, sino también a generar un entorno más tranquilo y equilibrado. La intención, explican los especialistas, es crear espacios que permitan disfrutar del bienestar material desde un estado de calma y estabilidad emocional.
Además, su estética cálida y natural la convirtió en un elemento decorativo muy utilizado en dormitorios, livings y oficinas, especialmente en combinación con plantas y objetos de madera.
Cómo potenciar la energía positiva en junio
Para reforzar el efecto de la piedra de sal rosa, el Feng Shui recomienda acompañar el ritual con algunos hábitos simples dentro del hogar. Uno de ellos es ventilar diariamente los ambientes para renovar la energía y favorecer la entrada de luz natural.
También sugieren incorporar plantas sanas de hojas redondeadas, asociadas al crecimiento y la vitalidad. A eso se suma la importancia de desprenderse de objetos en desuso o deteriorados, ya que representan energía estancada.
La combinación entre orden, iluminación natural y elementos vinculados con la naturaleza forma parte de las prácticas más habituales de esta filosofía oriental, que busca transformar los espacios cotidianos en ambientes más armónicos y favorables para el bienestar integral.