El motor santafesino

Mántaras: “La ganadería volvió a tener horizonte y Santa Fe está preparada para crecer”

En el marco de AgroActiva 2026, que se desarrolla en Armstrong, el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, destacó el fuerte movimiento comercial de la muestra, el impacto de las líneas de financiamiento impulsadas por la Provincia y el renovado escenario que atraviesa la ganadería argentina tras años de restricciones.