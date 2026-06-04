La segunda jornada de AgroActiva volvió a confirmar que el campo atraviesa un momento de expectativas renovadas. Con miles de visitantes recorriendo el predio de Armstrong y una intensa actividad comercial desde las primeras horas del día, la muestra agroindustrial más importante del país se transformó en una radiografía del presente productivo argentino.
Mántaras: “La ganadería volvió a tener horizonte y Santa Fe está preparada para crecer”
En el marco de AgroActiva 2026, que se desarrolla en Armstrong, el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, destacó el fuerte movimiento comercial de la muestra, el impacto de las líneas de financiamiento impulsadas por la Provincia y el renovado escenario que atraviesa la ganadería argentina tras años de restricciones.
En ese contexto, el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, analizó el escenario que atraviesa el sector y destacó el rol que viene desempeñando la provincia para acompañar a productores, contratistas, industrias y cadenas de valor.
"AgroActiva siempre motiva. Es un momento del año en el que los productores analizamos lo que pasó y comenzamos a planificar la próxima campaña. Tanto para la agricultura como para la ganadería, es una etapa clave para tomar decisiones", señaló.
El funcionario reconoció que incluso para quienes conocen desde hace años la exposición, la edición 2026 generó sorpresa. "No tengo recuerdo de haber visto tanta gente un primer día. A las ocho y media de la mañana esto ya estaba completamente lleno. Fue una jornada con muchísima actividad, mucho movimiento y una energía muy especial", afirmó.
Créditos que se agotaron en pocas horas
Uno de los aspectos más destacados de la muestra fue la fuerte demanda de las líneas de financiamiento anunciadas por el Gobierno de Santa Fe junto a entidades bancarias.
Mántaras remarcó que el interés de los productores superó todas las expectativas iniciales. Según explicó, la rápida adhesión demuestra la necesidad de herramientas financieras accesibles para sostener las inversiones productivas.
"Los créditos tienen tasas muy competitivas, que van desde el 8 al 20 por ciento. Incluso antes de que se difundieran masivamente ya había una demanda muy importante. Fue un impacto enorme", explicó.
El secretario consideró que el acompañamiento financiero se complementa con el esfuerzo que realizan las entidades bancarias para dinamizar la economía regional. "Banco Nación está teniendo una política muy agresiva en el buen sentido para potenciar la producción. Eso también nos exige a nosotros redoblar esfuerzos y seguir generando herramientas para el sector", sostuvo.
Durante la recorrida por AgroActiva, el funcionario destacó además el desempeño que mostró la maquinaria agrícola, uno de los motores industriales más importantes de Santa Fe. "La maquinaria venía de un período complejo y hoy vemos señales positivas. Para nosotros es una responsabilidad acompañar a una actividad donde Santa Fe es protagonista nacional", afirmó.
El desafío de integrar producción, industria y servicios
Mántaras resaltó que el trabajo del Ministerio de Desarrollo Productivo apunta a generar vínculos permanentes entre los distintos actores del sistema productivo santafesino. En ese sentido, adelantó que durante la muestra se avanzará en acuerdos entre contratistas rurales y fabricantes de maquinaria agrícola para fortalecer la capacitación, el servicio técnico y la incorporación de nuevas tecnologías.
"Nuestro rol es articular. Cuando el productor produce más, cuando el contratista trabaja mejor y cuando la industria vende más maquinaria, gana toda la provincia", sintetizó. Según explicó, el objetivo es consolidar una relación cada vez más estrecha entre quienes generan valor en cada eslabón de la cadena agroindustrial.
La ganadería encuentra un nuevo escenario
Otro de los temas centrales de la entrevista fue el presente del sector ganadero. Para Mántaras, la actividad comienza a recuperar previsibilidad luego de años marcados por intervenciones y restricciones.
"La Argentina nunca tuvo una política ganadera sostenida. Hubo momentos en los que incluso existieron medidas claramente antiganaderas que desalentaron la inversión y frenaron el crecimiento del sector", recordó.
Sin embargo, consideró que el contexto actual es diferente y abre nuevas oportunidades. "La apertura de mercados y la mejora de los precios generan mejores perspectivas. Eso permite que el productor vuelva a pensar en invertir y en crecer", afirmó. El funcionario señaló que Santa Fe ocupa una posición estratégica dentro de la actividad, tanto por su stock bovino como por su capacidad industrial y exportadora.
"Tenemos el segundo stock ganadero del país y la mayor parte de las exportaciones de carne salen de frigoríficos santafesinos. Somos una provincia protagonista y tenemos mucho potencial para seguir creciendo", sostuvo.
Una certificación inédita para acceder a mercados internacionales
Entre las novedades presentadas durante AgroActiva, Mántaras destacó una herramienta desarrollada por la provincia para facilitar el cumplimiento de las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea.
Se trata de un certificado público que permitirá acreditar que los productos provienen de establecimientos libres de deforestación, requisito que comenzará a ser clave para exportar a determinados mercados.
"Somos la única provincia que presentó una herramienta pública y gratuita de estas características. El productor se registrará una sola vez y podrá demostrar el origen sustentable de su producción", explicó.
Según los estudios realizados por la provincia, apenas el 0,4 por ciento de las partidas catastrales santafesinas podrían presentar observaciones respecto a la normativa europea.
"Eso nos posiciona muy bien frente a otros competidores y le agrega valor a la producción santafesina", concluyó.
Mientras AgroActiva continúa desarrollándose en Armstrong con récord de visitantes y operaciones comerciales, Santa Fe aprovecha el escenario para mostrar no sólo el potencial de su producción, sino también las herramientas que busca poner al servicio del crecimiento del sector.