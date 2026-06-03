En Agroactiva

Cuáles son las nuevas líneas de créditos para potenciar la producción anunciadas por el gobierno de Pullaro

A través de convenios con entidades públicas y privadas, que representan el 80 % de la capacidad crediticia existente en la provincia, se destinarán más de 116 mil millones para capital de trabajo, inversión productiva, maquinaria, innovación tecnológica, turismo regional y proyectos de transición energética. La Provincia bonificará hasta 15 % de la tasa de interés.