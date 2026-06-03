El gobierno de la provincia de Santa Fe inauguró en la tarde de este miércoles su stand en la edición 2026 de Agroactiva.
El gobierno provincial presentó su stand en Agroactiva con presencia de Pullaro
Junto al gobernador estuvieron presentes el ministro Puccini, la diputada provincial García, la diputada nacional Scaglia y Nardi, a cargo de la feria santafesina.
Con breves y contundentes discursos desde Armstrong, sede de la feria, el gobernador Maximiliano Pullaro y funcionarios santafesinos defendieron la estructura local. “Viva nuestro campo, viva nuestra industria, nuestro comercio, viva nuestra gente”, fue la frase inicial del mandatario.
Junto a Pullaro estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la diputada provincial, Clara García; la diputada nacional, Gisela Scaglia y Rosana Nardi, a cargo de la feria santafesina.
Foco en la producción y el campo
Pullaro cerró la serie de pronunciamientos oficiales este miércoles en Agroactiva defendiendo las medidas de su gestión en el plano económico: “Hemos tenido problemas económicos en Argentina. Sin embargo, la provincia de Santa Fe entendió primero que tenía que bajar el costo del Estado, bajar el costo de la política y esos recursos que íbamos a encontrar invertirlos en infraestructura productiva”.
“Es muy difícil gobernar un estado, una comuna que hay intendentes y presidentes comunales y mucho más, una familia. Imagínense nuestros industriales, nuestros productores, cuántas veces se han caído y se han levantado. Pero eso es la provincia de Santa Fe”, insistió en el valor de los productores santafesinos.
Encabezando la muestra más grande de América Latina a cielo abierto, el hombre de la Casa Gris proyectó desde la bota hacia el país “el modelo del trabajo, el modelo de la producción, el modelo donde se sientan en una mesa en términos de igualdad, el sector público y el sector privado y planifican”.
“Argentina no va a salir adelante con timba financiera ni con criptomonedas, sale adelante si logramos nosotros producir más y ese camino la provincia de Santa Fe lo puede mostrar. Fíjense, venimos hoy aquí a anunciar créditos para el sector productivo 16.000 millones de pesos a una tasa reducida, a una tasa baja”, anunció Pullaro.
La oferta santafesina
El ministro Puccini también valoró el rol de la actividad local y destacó la masividad de un evento que reúne a más de 700 empresas, pymes, emprendedores y comercios con casi 250 rondas de trabajo.
“Vinimos con el turismo, venimos con la gastronomía, vinimos con la ciencia y la tecnología y la innovación, vinimos con los puertos, vinimos con los aeropuertos que tiene la provincia de Santa Fe. Vinimos con todos los equipos de trabajo”, reforzó el funcionario.
Puccini también destacó: “En este método que yo le llamo el Método Pullaro, no nos interesa solamente el comercio interno, nos interesa también la internacionalización de nuestras empresas. Por eso esta mega muestra sirve para mostrar el potencial que tenemos, el valor que tenemos y que lo hace el talento humano”.
“Sumamos ocho nuevos bancos para poder volver a poner créditos a disposición de las empresas. Y por primera vez en la historia vamos a renovar de nuevo algo que tampoco se hace en ninguna provincia del país. Un convenio con el mercado argentino de valores para que también las pymes encuentren en el ecosistema bursátil una posibilidad de contar con tasas subsidiadas, muchas y todas para capital de trabajo”, destacó Puccini.
Las palabras de Scaglia y García
La legisladora nacional Scaglia, acompañó los elogios: “Acá funciona a la perfección, un productor que siembra, un productor que cosecha y un productor que viene e invierte con un industrial que pone el cuerpo todos los días en un momento muy difícil para la industria”.
“Yo digo que es el modelo más virtuoso que tiene nuestro país y que no se queda acá, traspasa las fronteras de la provincia, le muestra a la Argentina el verdadero sí se puede, que los argentinos queremos salir a adelante”, comentó en la línea de una proyección nacional del “método”.
Por el lado de la presidenta de la Cámara Baja santafesina, comentó que en Santa Fe se puede decir "acá generamos empleo, somos eficientes para tener un estado austero, pero sensible y que aporte a la producción”.