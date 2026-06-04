La exposición del campo

AgroActiva 2026: Rosana Nardi destacó el récord de público y negocios en la muestra

En el segundo día de AgroActiva 2026, la directora general de la exposición, Rosana Nardi, destacó el crecimiento de la muestra, el volumen de operaciones concretadas y la masiva afluencia de visitantes. Afirmó que el principal objetivo es generar oportunidades comerciales para el sector y sostuvo que el evento se consolidó como un espacio clave para el desarrollo del campo argentino.