La segunda jornada de AgroActiva 2026 volvió a mostrar la magnitud de una de las exposiciones agroindustriales más importantes de América Latina. La muestra, que se desarrolla en Armstrong, en el sur de la provincia de Santa Fe, reunió a miles de visitantes que recorrieron los stands y protagonizaron un fuerte movimiento comercial desde las primeras horas del día.
AgroActiva 2026: Rosana Nardi destacó el récord de público y negocios en la muestra
En el segundo día de AgroActiva 2026, la directora general de la exposición, Rosana Nardi, destacó el crecimiento de la muestra, el volumen de operaciones concretadas y la masiva afluencia de visitantes. Afirmó que el principal objetivo es generar oportunidades comerciales para el sector y sostuvo que el evento se consolidó como un espacio clave para el desarrollo del campo argentino.
En diálogo con El Litoral, la directora general de AgroActiva, Rosana Nardi, reflexionó sobre la identidad que sostiene al evento desde hace más de tres décadas y explicó por qué considera que la exposición trasciende el concepto tradicional de feria comercial.
"Los griegos hablaban de que para que un hecho fuera realmente trascendente debía reunir tres condiciones: ser bueno, bello y verdadero. Creo que AgroActiva es uno de los pocos lugares donde esa tríada se hace realidad", expresó.
Para Nardi, esa combinación entre autenticidad, utilidad y sentido de pertenencia es uno de los factores que explica la vigencia de la exposición y el crecimiento sostenido que registra edición tras edición.
"La gente reconoce este espacio como propio. No viene solamente a recorrer una muestra, viene a encontrarse, a compartir experiencias, a proyectar negocios y a pensar el futuro", señaló.
Una plataforma para hacer negocios
Más allá de la convocatoria, la directora remarcó que el principal objetivo de AgroActiva sigue siendo generar oportunidades concretas para las empresas y productores que participan de la exposición.
"Nuestra meta es que aquí se hagan los mejores negocios y la mayor cantidad de negocios posible. Las empresas que nos acompañan confían en que AgroActiva les ofrecerá las mejores oportunidades comerciales del año", afirmó.
La concentración de oferta y demanda en un mismo espacio aparece como uno de los grandes diferenciales de la muestra. A eso se suman las líneas de financiamiento disponibles y la participación activa de entidades bancarias que facilitan el acceso al crédito.
"Todo lo que está ocurriendo con las tasas de financiamiento y las líneas de crédito ayuda muchísimo. Son herramientas que impulsan las decisiones de inversión y potencian los negocios", sostuvo.
Los primeros números difundidos durante la exposición ya muestran un movimiento comercial significativo. Según se informó durante la apertura, una parte importante de la oferta crediticia disponible ya había sido utilizada durante la primera jornada.
Un récord que sorprende incluso a los organizadores
Si el volumen de operaciones genera expectativas, la cantidad de público supera incluso las previsiones más optimistas de la organización. Nardi reconoció que el nivel de convocatoria registrado durante la primera jornada resultó inesperado.
"Estoy totalmente sorprendida. El día de ayer fue increíble. Tuvimos más de un 40 por ciento de público que el miércoles de la edición anterior y eso ya era un dato extraordinario", explicó.
Pero la sorpresa continuó durante el segundo día. "Hoy te diría que no sé si no estamos viviendo la jornada con más público de toda la historia de AgroActiva", aseguró mientras observaba el constante ingreso de visitantes al predio.
La directora evitó adjudicarse el mérito de manera exclusiva y prefirió poner el foco en quienes hacen posible la exposición.
"Nosotros armamos la plataforma de la mejor manera posible. Pero quienes realmente hacen que esto suceda son los productores, las empresas y toda la gente que llega hasta acá. Ellos son los verdaderos protagonistas", afirmó.
El campo como motor productivo
La edición 2026 se desarrolla en un contexto donde el sector agroindustrial vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica nacional.
La presencia de empresas de maquinaria agrícola, tecnología aplicada al agro, servicios, entidades financieras y proveedores de insumos refleja la diversidad de un entramado productivo que continúa apostando por la inversión y el crecimiento.
En ese escenario, AgroActiva se posiciona como una vidriera estratégica para mostrar innovaciones, generar contactos comerciales y consolidar vínculos entre los distintos actores de la cadena productiva.
"Esta es una plataforma para construir futuro. Por eso la gente vuelve año tras año. Porque sabe que acá encuentra oportunidades reales", concluyó Nardi.