La producción pública de medicamentos sumó un nuevo capítulo en Argentina con la aprobación otorgada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para fabricar Zidovudina en presentación pediátrica.
Anmat aprobó la producción de un medicamento contra el VIH infantil en una universidad pública
La Universidad Nacional de Rosario comenzará a fabricar Zidovudina, un medicamento clave para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo y para el tratamiento de bebés expuestos al virus.
Se trata de un medicamento utilizado para prevenir la transmisión vertical del VIH y para el tratamiento de recién nacidos y niños expuestos al virus, una formulación considerada estratégica dentro del sistema sanitario nacional.
La iniciativa representa la primera vez que una universidad pública del país desarrollará y producirá un fármaco de estas características con autorización del organismo regulador nacional.
Un medicamento clave para prevenir el VIH en recién nacidos
La Zidovudina es uno de los antirretrovirales más utilizados en los programas de prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH.
Su administración durante el embarazo, el parto y los primeros días de vida del bebé permite reducir significativamente el riesgo de contagio del virus de madre a hijo. También integra esquemas terapéuticos destinados a niños que ya han sido expuestos a la infección.
Desde la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR explicaron que el proyecto busca resolver una problemática histórica vinculada a los denominados “medicamentos huérfanos”, aquellos que, por tener una demanda relativamente baja, suelen presentar dificultades de abastecimiento o escaso interés comercial para los grandes laboratorios.
Esta situación afecta especialmente a las formulaciones pediátricas, que requieren concentraciones y presentaciones adaptadas a los pacientes más pequeños.
La producción estará a cargo de la Planta Piloto de Producción de Medicamentos de la universidad, una instalación que cuenta con habilitación de ANMAT desde 2018 y que integra la red nacional de laboratorios públicos.
El establecimiento fue desarrollado con el objetivo de investigar, formular y fabricar medicamentos considerados esenciales para el sistema de salud, especialmente aquellos cuyo acceso resulta limitado por cuestiones de mercado.
Autoridades universitarias señalaron que, en muchos casos, la falta de formulaciones pediátricas obliga a los equipos de salud a adaptar dosis diseñadas para adultos, una práctica que puede generar dificultades en la administración y en el seguimiento terapéutico. La disponibilidad de un producto específicamente elaborado para niños apunta a mejorar la seguridad y la calidad de los tratamientos.
Un avance para la producción pública y el acceso a tratamientos
La aprobación de ANMAT constituye además un reconocimiento al trabajo científico y tecnológico desarrollado durante varios años por investigadores, farmacéuticos y especialistas de la universidad rosarina.
El proyecto forma parte de una estrategia más amplia orientada a la elaboración de medicamentos pediátricos críticos destinados a cubrir necesidades sanitarias no resueltas por la oferta privada.
Entre las formulaciones que la planta universitaria viene desarrollando también figuran medicamentos para hepatitis B, enfermedad de Chagas, gripe y cardiopatías pediátricas. El objetivo es fortalecer la capacidad nacional de producción y garantizar tratamientos esenciales para poblaciones que muchas veces enfrentan problemas de acceso.
Según datos sanitarios nacionales, la prevención de la transmisión vertical continúa siendo uno de los pilares de la estrategia de control del VIH. El acceso oportuno a medicamentos antirretrovirales durante el embarazo y el seguimiento adecuado de los recién nacidos permiten reducir significativamente los casos de transmisión perinatal.
Desde la UNR destacaron que la producción local permitirá contar con una fuente estable de abastecimiento para programas públicos de salud y hospitales de distintas provincias. Además, remarcaron que la iniciativa refuerza el papel de las universidades públicas como actores capaces de generar conocimiento aplicado, innovación tecnológica y respuestas concretas a necesidades sanitarias.
El lanzamiento oficial del medicamento está previsto para los próximos días y será presentado como un hito dentro de la producción pública universitaria. Para los responsables del proyecto, el logro trasciende el aspecto académico y representa una herramienta destinada a mejorar el acceso a tratamientos esenciales para niños y niñas de todo el país.