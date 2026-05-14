Controles sanitarios

Anmat prohibió la venta de productos capilares, insecticidas y artículos de limpieza por irregularidades

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a diferentes productos cosméticos, domisanitarios y de uso automotor que no contaban con registros ni habilitaciones exigidas por la normativa vigente. El organismo advirtió sobre posibles riesgos para la salud.