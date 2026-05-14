La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de una serie de productos capilares, artículos de limpieza e insecticidas detectados en el mercado argentino sin la correspondiente autorización sanitaria.
Anmat prohibió la venta de productos capilares, insecticidas y artículos de limpieza por irregularidades
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a diferentes productos cosméticos, domisanitarios y de uso automotor que no contaban con registros ni habilitaciones exigidas por la normativa vigente. El organismo advirtió sobre posibles riesgos para la salud.
La decisión fue oficializada este jueves mediante distintas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y forma parte de las tareas de fiscalización y control que realiza el organismo sobre productos de higiene personal y domisanitarios.
Productos sin registro y riesgos para la salud
Según detalló la ANMAT, las prohibiciones alcanzan a productos que se ofrecían tanto en comercios físicos como en plataformas digitales, sin contar con inscripción sanitaria válida, identificación de fabricantes o garantías sobre sus condiciones de elaboración.
Entre los productos observados aparecen artículos para el cuidado capilar, shampoos, acondicionadores, tratamientos para el cabello, productos de limpieza para el hogar, desengrasantes, lavandinas e insecticidas de uso doméstico.
En varios casos, el organismo detectó que las etiquetas exhibían datos incompletos o falsos, mientras que otros directamente carecían de autorización para su comercialización en el país.
La autoridad sanitaria explicó que la ausencia de registros impide verificar aspectos esenciales vinculados con la seguridad, eficacia y composición de los productos. Por ese motivo, remarcó que no puede garantizarse que los ingredientes utilizados sean aptos ni que hayan sido elaborados bajo condiciones adecuadas de control.
En el caso de algunos tratamientos capilares, la ANMAT señaló además la posibilidad de que contengan sustancias prohibidas o restringidas, como formol en concentraciones no autorizadas.
Este compuesto suele utilizarse en ciertos alisadores y tratamientos para el cabello y puede generar irritación en piel, ojos y vías respiratorias. La exposición prolongada también está asociada a mayores riesgos para la salud.
Las disposiciones alcanzan no solo a la venta presencial, sino también a la promoción en redes sociales, sitios web y plataformas de comercio electrónico. De esta manera, la ANMAT busca evitar que los productos continúen circulando mientras se determina su situación sanitaria y administrativa.
Controles, fiscalización y antecedentes recientes
Las investigaciones surgieron a partir de tareas de monitoreo realizadas por distintas áreas técnicas del organismo nacional, especialmente el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal. Durante las inspecciones, se detectaron publicaciones online y promociones de artículos que no figuraban en las bases oficiales de productos registrados.
En varios expedientes, la ANMAT informó que tampoco existían establecimientos habilitados asociados a la fabricación o importación de los productos cuestionados. Esa situación impide rastrear el origen de los artículos y conocer las condiciones en las que fueron elaborados.
Las medidas forman parte de una serie de controles que el organismo viene realizando durante las últimas semanas sobre productos cosméticos y de limpieza. Días atrás, la autoridad sanitaria también había prohibido lavandinas, desengrasantes, artículos para automóviles y productos de higiene personal comercializados sin habilitación correspondiente.
En algunos casos, las empresas responsables fueron intimadas a regularizar su situación y presentar la documentación necesaria para obtener autorización. Sin embargo, mientras no exista validación oficial, la comercialización permanece prohibida en todo el territorio nacional.
La ANMAT recordó que los consumidores pueden consultar si un producto está autorizado a través de las bases de datos oficiales disponibles en los canales del organismo. Además, recomendó evitar la compra de artículos que no exhiban claramente número de registro, datos del fabricante o información sanitaria verificable.
El organismo nacional también reiteró que los productos de higiene personal, cosméticos y domisanitarios deben cumplir con estrictos controles de calidad antes de salir al mercado, debido a que su uso indebido o la presencia de sustancias no autorizadas puede ocasionar efectos adversos en la salud.
Las disposiciones publicadas este jueves ya entraron en vigencia y ordenan retirar de circulación los productos alcanzados por la medida. Además, algunas actuaciones derivarán en sumarios administrativos para determinar posibles responsabilidades de fabricantes, distribuidores o comercializadores involucrados.